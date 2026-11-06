बिहार में नाबालिग लड़की के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में HC ने सुनाया महत्वपूर्ण फैसला
Patna High Court: पटना उच्च न्यायालय ने सामूहिक दुष्कर्म मामले में फैसला सुनाया. रिपोर्ट- आनंद वर्मा
Published : November 6, 2026 at 9:04 PM IST
पटना : पटना हाईकोर्ट ने एक नाबालिग (दिव्यांग) लड़की के साथ हुए कथित सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आरोपियों के खिलाफ लिए गए संज्ञान आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया है. हाईकोर्ट ने स्पष्ट और कड़ा संदेश देते हुए टिप्पणी की कि पीड़िता के शरीर पर चोट के निशान न मिलना अपने आप में यह साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि दुष्कर्म की घटना नहीं हुई थी. यह दुष्कर्म एक कानूनी निष्कर्ष है, न कि केवल एक चिकित्सीय निष्कर्ष..
हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया
इस मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसलों का हवाला दिया और कहा कि चिकित्सीय रिपोर्ट में बाहरी चोटों का न होना बलात्कार के आरोप को स्वतः खारिज नहीं करता. इसके साथ ही, पीड़िता के कपड़ों पर मिले खून के धब्बों के कारण (चाहे वह माहवारी हो या यौन हमले का परिणाम) और पुलिस जांच में हेरफेर या साक्ष्यों को नष्ट करने जैसे दावों को तथ्य से जुड़े विवादित विषय माना.
निचली अदालत का फैसला बरकरार
हाईकोर्ट के अनुसार, इन सभी बिंदुओं का अंतिम फैसला विचारण (ट्रायल) के दौरान ही किया जा सकता है. निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए हाईकोर्ट ने माना कि क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट के पास पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट से अलग राय बनाने और उपलब्ध सामग्रियों के आधार पर संज्ञान लेने का पूरा कानूनी अधिकार है. कोर्ट ने संज्ञान के आदेश को तर्कसंगत मानते हुए याचिका को रद्द कर दिया.
'वकील मानहानि का मुकदमा दर्ज नहीं करवा सकता'
वहीं एक दूसरे मामले में पटना हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि यदि कोई ग्राहक अपने वकील की पेशेवर सेवाएं समाप्त करता है, तो वकील इसके खिलाफ ग्राहक पर मानहानि का मुकदमा दर्ज नहीं करवा सकता. भारतीय स्टेट बैंक और मंतोष प्रसाद के मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने साफ कहा कि कानूनी परामर्श या सेवाएं खत्म करना किसी भी व्यक्ति का वैधानिक और व्यावसायिक अधिकार है.
'क्लाइंट और वकील का रिश्ता आपसी विश्वास पर आधारित'
हाईकोर्ट के अनुसार, किसी मुवक्किल द्वारा वकील की सेवाएं खत्म किए जाने को उसके मान-सम्मान या प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाला कदम नहीं माना जा सकता. कोर्ट ने टिप्पणी की कि क्लाइंट और वकील का रिश्ता आपसी विश्वास पर आधारित होता है. अगर कोई संस्था या व्यक्ति वकील बदलने का निर्णय लेता है, तो उससे वकील की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचने का दावा नहीं किया जा सकता.
यह निर्णय कानूनी बिरादरी और विभिन्न सार्वजनिक व निजी संस्थानों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है, जो अक्सर केस ट्रांसफर या लीगल पैनल में बदलाव करते समय विवादों का सामना करते हैं. अदालत के इस फैसले ने स्पष्ट कर दिया है कि पेशेवर सेवाएं खत्म होने पर मानहानि का सहारा लेना कानूनन गलत है.
ये भी पढ़ें :-
ससुर ने दामाद और समधी पर लगाया था डकैती का आरोप, 30 साल बाद हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला