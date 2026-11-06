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बिहार में नाबालिग लड़की के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में HC ने सुनाया महत्वपूर्ण फैसला

कॉसेप्ट फोटो ( ETV Bharat )

पटना : पटना हाईकोर्ट ने एक नाबालिग (दिव्यांग) लड़की के साथ हुए कथित सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आरोपियों के खिलाफ लिए गए संज्ञान आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया है. हाईकोर्ट ने स्पष्ट और कड़ा संदेश देते हुए टिप्पणी की कि पीड़िता के शरीर पर चोट के निशान न मिलना अपने आप में यह साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि दुष्कर्म की घटना नहीं हुई थी. यह दुष्कर्म एक कानूनी निष्कर्ष है, न कि केवल एक चिकित्सीय निष्कर्ष..

हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया