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'आपत्तिजनक स्थिति और यौन संबंध दो अलग बातें', वैवाहिक विवाद पर पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

पटना: शनिवार को पटना हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवाद से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में अपना निर्णय देते हुए कहा है कि पत्नी के किसी अन्य पुरुष के साथ केवल आपत्तिजनक स्थिति में पाए जाने का आरोप अपने आप में व्यभिचार (एडल्ट्री) साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है. व्यभिचार के आरोप को स्पष्ट और ठोस साक्ष्यों से साबित करना होगा. महज संभावना या पति के एकतरफा बयान के आधार पर पत्नी के खिलाफ व्यभिचार की पुष्टि नहीं की जा सकती.

उच्च न्यायालय का फैसला

जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस राणा विक्रम सिंह की खंडपीठ ने यह निर्णय संजय कुमार की ओर से दायर अपील पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद दिया. कोर्ट ने पति द्वारा दायर तलाक की अपील को खारिज करते हुए मधुबनी फैमिली कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें तलाक की याचिका खारिज कर दी गई थी.

क्या है मामला?

मामले के अनुसार, पति-पत्नी की शादी 2 जुलाई, 2006 को हुई थी और वर्ष 2010 में उनके एक पुत्र का जन्म हुआ. पति ने आरोप लगाया था कि बच्चे के जन्म के बाद पत्नी ने उसके साथ क्रूरता की तथा अपनी बड़ी बहन के पति के साथ अवैध संबंध बनाए पति का दावा था कि उसने दोनों को एक बार आपत्तिजनक स्थिति में देखा था.

इसके बाद 30 मार्च 2013 को पत्नी के पिता कुछ लोगों के साथ उसे उसके ससुराल से ले गए और तब से वह अलग रह रही है. इसी आधार पर पति ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(i) और 13(1)(ia) के तहत तलाक की मांग की थी.

पत्नी ने बताया 'झूठा और मनगढ़ंत'

पत्नी ने इन आरोपों को पूरी तरह झूठा और मनगढ़ंत बताया था. उसका कहना था कि पति द्वारा अपने ही जीजा के साथ अवैध संबंध का आरोप लगाना स्वयं मानसिक क्रूरता है. उसने यह भी आरोप लगाया कि पति ने उसे जहर देकर मारने का प्रयास भी किया था.