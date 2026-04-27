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बिहार के 83 शिक्षकों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, पुरानी मेरिट लिस्ट से नौकरी का दावा खारिज

सिवान: बिहार के सिवान जिले में साल 2006 और 2008 की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में पटना हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है, जिससे अपीलीय प्राधिकार के जरिए बहाल किए गए शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू और न्यायमूर्ति हरीश कुमार की खंडपीठ ने कई अपीलों की संयुक्त सुनवाई के बाद राज्य सरकार के निर्णय को सही ठहराया और सभी अपीलों को खारिज कर दिया.

वर्षों पुरानी मेरिट सूची से अब नौकरी का दावा नहीं: कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि 2006-08 की चयन प्रक्रिया वर्ष 2010 में ही समाप्त हो चुकी थी. इसलिए पुरानी मेरिट सूची को अनिश्चितकाल तक रिजर्व पैनल की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. कोर्ट की इस टिप्पणी से सिवान जिले में अपीलीय प्राधिकार से नियुक्त 83 से अधिक शिक्षकों की नौकरी पर खतरा मंडराने लगा है.

2006-08 की भर्ती में छूटे अभ्यर्थियों की अपील: यह विवाद 2006 और 2008 की पंचायत एवं प्रखंड शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़ा है. उस समय चयन सूची में शामिल कई अभ्यर्थी नियुक्ति से वंचित रह गए थे. बाद में 2012 के बाद जब कुछ पद खाली हुए, तो इन अभ्यर्थियों ने जिला अपीलीय प्राधिकरण में अपील दायर कर नियुक्ति हासिल कर ली. राज्य सरकार ने इन नियुक्तियों को चुनौती दी, जिसके बाद अपीलीय प्राधिकरण ने कई मामलों में नियुक्तियां रद्द कर वेतन वसूली का आदेश दिया.

सरकार के फैसले के खिलाफ शिक्षक पहुंचे अदालत: अपीलीय प्राधिकरण के आदेश के खिलाफ बड़ी संख्या में शिक्षक पटना हाईकोर्ट पहुंचे थे. उन्होंने अपनी नियुक्ति बचाने की अपील की, लेकिन खंडपीठ ने इन अपीलों को खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि 6 से 8 वर्षों की देरी से अपील करना भी उचित नहीं है और बाद में उत्पन्न रिक्तियों को पुरानी मेरिट सूची से भरना नियमों के विरुद्ध है.

मेरिट लिस्ट अनिश्चितकाल तक नहीं चल सकती: खंडपीठ ने अपने विस्तृत फैसले में कहा कि 2006-08 की चयन प्रक्रिया 2010 में पूरी हो चुकी थी. विभाग के अनुसार 2006 की रिक्तियों को 2008 में और 2008 की रिक्तियों को 2012 में समायोजित कर लिया गया था. 2014 में तीसरे चरण की नियुक्ति भी पूरी हो चुकी थी. इसके बावजूद बिना रिक्ति के अपीलीय आदेश पर नियुक्तियां करना वित्तीय अनुशासन के खिलाफ है.