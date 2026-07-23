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वन विभाग की भूमि रजिस्ट्री को लेकर पटना हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार को दिए निर्देश

गया में वन विभाग की 80 एकड़ भूमि बेचने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जतायी है. पढ़ें पूरी खबर..

Patna High Court
पटना हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 23, 2026 at 7:24 PM IST

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पटना: हाईकोर्ट ने गयाजी वन विभाग के करीब 80 एकड़ भूमि को बेचे जाने के मामले को काफी गम्भीरता से लेते हुए राज्य सरकार को कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया है. इस मामले पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि वन विभाग की भूमि का रजिस्ट्री हो गया और अधिकारियों को पता नहीं चला.

हाईकोर्ट की सख्त नाराजगी: एक्टिंग चीफ जस्टिस सुधीर सिंह और जस्टिस राजेश कुमार वर्मा की खंडपीठ ने विकाश खन्ना की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की. याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि मौजा माहपुर आमस थाना क्षेत्र स्थित वन विभाग का करीब 80 एकड़ जमीन की खरीद बिक्री अवैध रूप से फर्जी कागजात के आधार पर की गई है.

दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग: उनका कहना था कि प्रतिवादी संख्या 6 से 14 ने वन विभाग के भूमि पर फर्जी कागजात के आधार पर अतिक्रमण किये हुए हैं. उन्होंने राजस्व भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव को प्रतिवादी संख्या 6 से 14 को बिहार राज्य की वन आरक्षित भूमि पर कब्जा करने में सहायता करने वाले सम्बंधित अधिकारियों पर कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग कोर्ट से की.

उच्च अधिकारियों को पूर्व सूचना: उनका कहना था कि इस बात की सूचना मुख्य सचिव सहित कैबिनेट सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव,पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव को दी गई. लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है.

राज्य सरकार का आदेश: वहीं महाधिवक्ता एसडी संजय ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने इसे काफी गम्भीरता से लिया है. डीएम और एसपी को पूरे मुद्दे को देख कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है. कोर्ट ने उनकी ओर से दी गई जानकारी के बाद इस केस की सुनवाई चार सप्ताह के लिए टालते हुए अगली तिथि पर की गई कार्रवाई का प्रगति रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया.

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