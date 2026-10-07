कोरोना से अगर मौत हुई है तो 4 लाख मुआवजा देना होगा, बिहार सरकार को हाईकोर्ट का सख्त निर्देश
पटना उच्च न्यायालय ने कोरोना से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. सरकार को आदेश भी दिया है. रिपर्ट- आनंद वर्मा.
Published : October 7, 2026 at 8:53 PM IST
पटना : पटना हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कहा कि कोरोना मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपया का मुआवजा दिया जाए. हाईकोर्ट ने तकनीकी बहानेबाजी पर सरकार को कड़ी फटकार लगाई. हाईकोर्ट ने कोरोना महामारी के दौरान जान गंवाने वाले पीड़ितों के परिजनों के हक में बेहद अहम और राहत देने वाला निर्णय दिया है.
राज्य सरकार की दलील खारिज
जस्टिस आलोक कुमार की एकल पीठ ने राज्य सरकार की उस तकनीकी दलील को खारिज कर दिया, जिसके तहत केवल अनधिकृत लैब में टेस्ट कराने का हवाला देकर पीड़ितों का मुआवजा रोक दिया गया था. ये मामला पटना जिले के मोकामा और मरांची इलाके के रहने वाले अनीश सिंह और 7 अन्य पीड़ितों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.
क्या है पूरा मामला?
पीड़ितों के परिजनों की मौत अप्रैल-मई 2021 में कोरोना की दूसरी लहर में हुई थी. 'बिहार कोविड सहायता योजना 2022 के तहत 4 लाख रुपये की सहायता राशि मांगी गई थी. सिविल सर्जन और राज्य स्तरीय कमेटी ने यह कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया था कि टेस्ट मोकामा के ऐसी लैब में हुआ था, जो सरकार द्वारा औपचारिक रूप से अधिसूचित नहीं था.
राज्य कोई मूकदर्शक नहीं- HC
राज्य स्वास्थ्य समिति की अपनी लिस्ट में इन सभी की मौत का दर्ज होना स्वीकार किया गया था और मौत के कारणों पर कोई विवाद नहीं था. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि महामारी के उस भयावह दौर में मरीजों या उनके परिजनों से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वे सरकारी वेबसाइट पर जाकर अधिकृत लैब खोजें और फिर दूर यात्रा करके टेस्ट कराएं. राज्य कोई मूकदर्शक नहीं, बल्कि नागरिकों के कल्याण का संरक्षक है.
4 सप्ताह के भीतर मुआवजा देने का निर्देश
कोर्ट ने कहा कि तकनीकी आधार पर किसी को उसके संवैधानिक और नीतिगत अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता. हाईकोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि आदेश की प्रति मिलने के 4 सप्ताह के भीतर सभी 8 याचियों के दावों पर पुनर्विचार करें. पात्रता तय होने के बाद अगले 4 सप्ताह के भीतर 'बिहार कोविड-19 सहायता योजना 2022' के तहत इनलोगों ₹4-4 लाख की मुआवजा राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाए.
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