पटना हाईकोर्ट ने केन्द्र से किया जवाब-तलब, NCERT से जुड़ा है मामला
एनसीईआरटी की एक गलती के मामले में पटना उच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार को तलब किया है. आगे पढ़ें पूरी खबर. रिपोर्ट- आनंद वर्मा.
Published : September 16, 2026 at 4:27 PM IST
पटना : पटना हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है. एनसीईआरटी की हिंदी पुस्तक सारंगी भाग-01 में छपी 'चंदा मामा दूर के' कविता की दूसरी पंक्ति में गलत और अमर्यादित शब्द को लेकर पटना हाई कोर्ट ने यह जवाब मांगा है.
लगभग एक महीने का दिया गया वक्त
पटना उच्च न्यायालय ने पाठ्यपुस्तक में अश्लील शब्द छापने और अब तक सुधार नहीं किये जाने पर केंद्र सरकार को जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया. साथ ही मामले पर अगली सुनवाई की तिथि 13 अक्टूबर 2026 निर्धारित की हैं. पटना के मुसल्लहपुर निवासी सोमित्र शंकर की ओर से दायर लोकहित याचिका (PIL) पर चीफ जस्टिस वी कामेश्वर राव और जस्टिस सुधीर सिंह की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद यह आदेश दिया.
NCERT की पुस्तक में छपी है गलत शब्द
आवेदक की ओर से अधिवक्ता शोवेन्द्र कुमार ने कोर्ट को बताया कि एनसीईआरटी की पुस्तक 'सारंगी भाग-01 में चंदा मामा दूर के कविता की दूसरी पंक्ति में एक शब्द गलत छपी हुई हैं. जिससे कविता का अर्थ, अनर्थ में बदल गया है. अश्लील शब्द छपने के कारण समाज की महिलाओं की मर्यादा भंग होती हैं.
सही शब्द 'गुड़' होना चाहिए था और पंक्ति 'पुआ पकाए गुड़ के' होनी चाहिए थी, लेकिन वहां अपमानजनक शब्द प्रिंट कर दिया गया है. सोमित्र शंकर का कहना था कि जब गड़बड़ी का पता चला, तो उन्होंने गत 21 जुलाई को कदमकुआं स्थित ज्ञान गंगा बुक डिपो से किताब खरीदी और सत्यापन किया तो बात सही पाया.
'ढाई साल बीत जाने के बाद भी सुधार नहीं'
सोमित्र शंकर का कहना है कि यह किताब वर्ष 2023 में प्रकाशित हुई थी, लेकिन ढाई साल बीत जाने के बाद भी अब तक सुधार नहीं किया गया. यह किताब बच्चों में गलत और अश्लील संदेश फैला रही है. आम अभिभावक और बुद्धिजीवी इसे ठीक नहीं कर सकते. अब हाईकोर्ट ही कुछ कर सकता है.
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