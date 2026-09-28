पटना हाईकोर्ट ने कहा- 'प्रशासन केवल राजस्व वसूली में रुचि रखता है, विकास में निवेश करने की नीयत नहीं'
पटना उच्च न्यायालय ने सोमवार को महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए प्रशासन पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की. रिपोर्ट- आनंद वर्मा.
Published : September 28, 2026 at 5:39 PM IST
पटना : पटना हाईकोर्ट ने बराबर की गुफा की हालत पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि दुनिया में ये कहीं और होता तो यह ऐतिहासिक धरोहर पर्यटन का केंद्र होता. कोर्ट ने कहा कि प्रशासन केवल राजस्व वसूली में रुचि रखता है, विकास में एक रुपये निवेश करने की नीयत नहीं हैं.
प्रशासनिक लापरवाही पर हाईकोर्ट का कड़ा रुख
जहानाबाद जिले में स्थित ऐतिहासिक मौर्यकालीन बराबर गुफाओं और वहां आयोजित होने वाले श्रावणी मेले की बदहाली और प्रशासनिक लापरवाही पर पटना हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है. जस्टिस राजीव रॉय की एकल पीठ ने राज कुमार द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन के रवैये की तीखी आलोचना की.
दूसरे जगह रहती तो ऐसी स्थिति रहती?
बिहार में विरासत पर्यटन को बढ़ावा देने में बरती जा रही घोर लापरवाही पर कड़ा प्रहार करते हुए न्यायमूर्ति रॉय ने अपने आदेश में टिप्पणी की कि ''कोर्ट आश्चर्य व्यक्त करता है कि मौर्य काल का यह महान ऐतिहासिक स्थल, जो दुनिया में अद्वितीय है, क्या इतनी घोर उपेक्षा का सामना कर रहा है? यदि यह दुनिया के किसी अन्य हिस्से में होता, या भारत के दक्षिण/पश्चिम हिस्से में होता, या फिर मध्य प्रदेश राज्य में होता, तो स्थिति कुछ और होती. जहां कई बौद्ध स्थल पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं और राजस्व उत्पन्न कर रहे हैं.''
भगदड़ में 7 लोगों की मौत
इसके साथ ही, मेले से मिलने वाले राजस्व के इस्तेमाल और सुविधाओं के अभाव पर कोर्ट ने तीखा प्रहार किया. कोर्ट ने कहा कि निश्चित रूप से, जिला प्रशासन केवल राजस्व एकत्र करने में रुचि रखता है, जबकि वहां बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए पैसे को वापस निवेश करने के प्रति उसकी जिम्मेदारी शून्य है. याचिकाकर्ता को वर्ष 2024-25 के श्रावणी मेले का ठेका ₹1,77,62,159 में मिला था. 12 अगस्त ,2024 को मेले के दौरान हुई भगदड़ में 7 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए. इसके बाद प्रशासन ने क्षेत्र को 'नो वेंडिंग जोन' घोषित कर दिया, जिससे दुकानों की बिक्री और राजस्व पूरी तरह ठप हो गया.
इसके बावजूद ठेकेदार ने पूरी राशि चुका दी. हालांकि, जिला प्रशासन ने देरी से भुगतान का हवाला देते हुए ₹1,37,461 का जुर्माना नोटिस जारी कर दिया. हाईकोर्ट ने इस नोटिस को पूरी तरह तर्कहीन, संवेदनहीन और बिना विवेक का इस्तेमाल किया गया माना और इस पर रोक लगा दी. कोर्ट ने निर्देश देते हुए सभी प्रतिवादियों/अधिकारियों की जवाबदेही तय की. कोर्ट ने मामले से जुड़े सभी विभागों और अधिकारियों को स्पष्ट समय-सीमा के भीतर ठोस और स्थायी कदम उठाने का आदेश दिया है.
DM से लेकर तमाम अधिकारियों को दिया गया निर्देश
कोर्ट ने जिलाधिकारी, जहानाबाद को पिछले 5 वर्षों (2026-27 तक) में बराबर श्रावणी मेले से एकत्र किए गए कुल राजस्व का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. स्थायी शौचालय, पीने के पानी की व्यवस्था, बैठने के बेंच, स्थायी वेंडिंग जोन और साफ-सफाई/हरियाली के लिए मास्टर प्लान (ब्लूप्रिंट) दाखिल करने का भी निर्देश दिया.
केवल एक महीने के मेले के लिए बनाए जाने वाले अस्थायी इंतजामों का हलफनामा खारिज कर दिया जाएगा. साथ ही पुलिस अधीक्षक, जहानाबाद को पर्यटकों और श्रद्धालुओं की स्थायी सुरक्षा के लिए विस्तृत सुरक्षा ढांचा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, ताकि 2024 जैसी भगदड़ की पुनरावृत्ति न हो.
वन प्रमंडलीय अधिकारी/ रेंजर, जहानाबाद को निर्देश दिया गया कि गुफाओं के आसपास के क्षेत्र को हरा-भरा बनाने और जर्जर पड़े डाक बंगले के जीर्णोद्धार के संबंध में जवाब दाखिल करें. कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग को निर्देश दिया गया कि विदेशी और घरेलू पर्यटकों के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने हेतु राज्य सरकार या प्रशासन को भेजे गए प्रस्तावों की रिपोर्ट दें.
कोर्ट ने जहानाबाद सिविल सर्जन को निर्देश देते हुए कहा कि आपातकालीन स्थिति और जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने के उठाए गए कदमों की जानकारी दें. कोर्ट ने प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी, मखदुमपुर क्षेत्र की साफ-सफाई और कचरा प्रबंधन में विफलता पर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया.
6 सप्ताह के भीतर अपना ब्लूप्रिंट प्रस्तुत करने का निर्देश
सभी प्रतिवादियों को 6 सप्ताह के भीतर अपना ब्लूप्रिंट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है. समय पर हलफनामा नहीं दाखिल करने पर प्रति डिफॉल्टर ₹2,000 की राशि पटना हाईकोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी में जमा करानी होगी. कोर्ट ने केवल प्रशासनिक दावों पर निर्भर न रहकर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जहानाबाद को एक विशेष निरीक्षण समिति गठित करने का निर्देश दिया है. इस समिति का नेतृत्व मीतू सिंह (जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, जहानाबाद) करेंगी.
यह न्यायिक समिति रविवार या किसी गैर-कार्य दिवस पर बराबर गुफाओं का प्रत्यक्ष दौरा करेगी और वहां की वास्तविक स्थिति तथा स्थायी बुनियादी ढांचे के विकास हेतु अपनी प्रत्यक्ष रिपोर्ट कोर्ट में सौंपेगी. प्रशासन को इस समिति के दौरे के दौरान सुरक्षा और सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है. मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर, 2026 को होगी.
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