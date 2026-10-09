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पटना हाईकोर्ट की निचली अदालत पर सख्त टिप्पणी, कहा- 'न्यायिक अनुशासन का पालन बेहद जरूरी'

पटना हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

पटना: ट्रायल कोर्ट द्वारा अवमानना कार्रवाई और आदेश पर सख्त रुख अपनाते हुए पटना हाईकोर्ट ने कहा कि न्यायिक अनुशासन का पालन आवश्यक है. ​जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद एवं जस्टिस सुनील दत्ता मिश्रा की खंडपीठ ने रोहतास (सासाराम) के एक आपराधिक मामले में निचली अदालत द्वारा की गई कार्रवाई और आदेशों को लेकर कड़ा रुख अपनाया है.

मामले की मुख्य पृष्ठभूमि