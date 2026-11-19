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पटना हाइकोर्ट ने CBIC द्वारा अविवाहित महिला की पेंशन से वसूली के आदेश पर लगाई रोक

पटना हाइकोर्ट ( ETV Bharat )

पटना: बिहार की राजधानी स्थित पटना हाईकोर्ट ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) द्वारा एक अविवाहित महिला की पारिवारिक पेंशन से 3,30,848 रुपये की वसूली के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है. जस्टिस पूर्णेंदु सिंह की एकलपीठ ने रीना कुमारी की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह महत्वपूर्ण आदेश पारित किया.

पेंशनभोगी जिम्मेदार नहीं