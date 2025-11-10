ETV Bharat / state

केस डायरी और आरोप पत्र में अभियुक्त की जाति लिखने पर पटना HC ने सरकार से मांगा जवाब

पटना हाई कोर्ट

पटना : पटना हाई कोर्ट ने राज्य में दर्ज होने वाली प्राथमिकी और केस डायरी तथा आरोप पत्र में अभियुक्त का जाति लिखने जाने पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. एक्टिंग चीफ जस्टिस सुधीर सिंह और जस्टिस राजेश कुमार वर्मा की खंडपीठ ने अधिवक्ता सरोज कुमार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की. न्यायोचित नहीं: अभियुक्त की जाति लिखने की प्रथा पुलिस थाना और पुलिस अधिकारी आज तक निभा रहे हैं. वहीं महाधिवक्ता पीके शाही ने कोर्ट को बताया कि यह न्यायोचित नहीं है. उन्होंने इस प्रथा को बंद करने के बारे में पुलिस अधिकारियों से विचार विमर्श करने की बात कही. कोर्ट ने भी इसे अनुचित माना. इस मामले पर सात सप्ताह के बाद सुनवाई होगी. इसके अलावा पटना उच्च न्यायालय ने बेली रोड और रूपसपुर दानापुर नहर के जलालपुर गांव को सड़क से जोड़े जाने सम्बन्धित जनहित याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने रेलवे प्रशासन व राज्य सरकार को बैठ कर आपस में इस समस्या का समाधान निकालने का निर्देश दिया. इस मामले पर 6 सप्ताह बाद सुनवाई की जाएगी. चानंद सिंह की जनहित याचिका पर एक्टिंग चीफ जस्टिस सुधीर सिंह की खंडपीठ ने सुनवाई की. अधिवक्ता सत्यम शिवम सुंदरम ने कोर्ट को बताया कि रूपसपुर दानापुर नहर के पास बेली रोड़ और जलालपुर गांव को सड़क से जोड़ा जाना था. रेल प्रशासन ने सड़क निर्माण की लिए डेढ़ एकड़ भूमि राज्य सरकार को देना स्वीकार किया था. साथ राज्य सरकार ने इसके एवज में 10.32 करोड़ रुपये देना स्वीकार किया था. ये समझौता 2015 में हुआ था. जब हाल में राज्य सरकार ने सड़क निर्माण का कार्य शुरु किया, तो रेल प्रशासन ने इस बात पर आपत्ति दर्ज की कि अब तक इस समझौता पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है. जनहित याचिका में ये भी मांग की गयी रेल प्रशासन इस सड़क निर्माण में बाधा उत्पन्न नहीं करें. कोर्ट ने रेल प्रशासन और राज्य सरकार को साथ बैठ कर इस मुद्दे को सुलझाने का निर्देश दिया. अधिवक्ता सत्यम शिवम सुंदरम ने बताया कि ये मामला लगभग दस सालों से लालफीताशाही के कारण अटका हुआ है. साथ ही ग्रामीणों को इस सड़क के निर्माण में विलम्ब होने के कारण भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. इस मामले पर अब 6 सप्ताह बाद सुनवाई होगी.