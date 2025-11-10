ETV Bharat / state

केस डायरी और आरोप पत्र में अभियुक्त की जाति लिखने पर पटना HC ने सरकार से मांगा जवाब

केस डायरी और आरोप पत्र में अभियुक्त की जाति लिखने पर पटना हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है.

Patna High Court
पटना हाई कोर्ट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 10, 2025 at 9:04 PM IST

पटना : पटना हाई कोर्ट ने राज्य में दर्ज होने वाली प्राथमिकी और केस डायरी तथा आरोप पत्र में अभियुक्त का जाति लिखने जाने पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. एक्टिंग चीफ जस्टिस सुधीर सिंह और जस्टिस राजेश कुमार वर्मा की खंडपीठ ने अधिवक्ता सरोज कुमार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की.

न्यायोचित नहीं: अभियुक्त की जाति लिखने की प्रथा पुलिस थाना और पुलिस अधिकारी आज तक निभा रहे हैं. वहीं महाधिवक्ता पीके शाही ने कोर्ट को बताया कि यह न्यायोचित नहीं है. उन्होंने इस प्रथा को बंद करने के बारे में पुलिस अधिकारियों से विचार विमर्श करने की बात कही. कोर्ट ने भी इसे अनुचित माना. इस मामले पर सात सप्ताह के बाद सुनवाई होगी.

इसके अलावा पटना उच्च न्यायालय ने बेली रोड और रूपसपुर दानापुर नहर के जलालपुर गांव को सड़क से जोड़े जाने सम्बन्धित जनहित याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने रेलवे प्रशासन व राज्य सरकार को बैठ कर आपस में इस समस्या का समाधान निकालने का निर्देश दिया. इस मामले पर 6 सप्ताह बाद सुनवाई की जाएगी.

चानंद सिंह की जनहित याचिका पर एक्टिंग चीफ जस्टिस सुधीर सिंह की खंडपीठ ने सुनवाई की. अधिवक्ता सत्यम शिवम सुंदरम ने कोर्ट को बताया कि रूपसपुर दानापुर नहर के पास बेली रोड़ और जलालपुर गांव को सड़क से जोड़ा जाना था.

रेल प्रशासन ने सड़क निर्माण की लिए डेढ़ एकड़ भूमि राज्य सरकार को देना स्वीकार किया था. साथ राज्य सरकार ने इसके एवज में 10.32 करोड़ रुपये देना स्वीकार किया था. ये समझौता 2015 में हुआ था. जब हाल में राज्य सरकार ने सड़क निर्माण का कार्य शुरु किया, तो रेल प्रशासन ने इस बात पर आपत्ति दर्ज की कि अब तक इस समझौता पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है.

जनहित याचिका में ये भी मांग की गयी रेल प्रशासन इस सड़क निर्माण में बाधा उत्पन्न नहीं करें. कोर्ट ने रेल प्रशासन और राज्य सरकार को साथ बैठ कर इस मुद्दे को सुलझाने का निर्देश दिया.

अधिवक्ता सत्यम शिवम सुंदरम ने बताया कि ये मामला लगभग दस सालों से लालफीताशाही के कारण अटका हुआ है. साथ ही ग्रामीणों को इस सड़क के निर्माण में विलम्ब होने के कारण भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. इस मामले पर अब 6 सप्ताह बाद सुनवाई होगी.

वहीं, एक अन्य मामले में पटना हाईकोर्ट ने बेवजह याचिका दायर कर अदालती समय नष्ट करने के लिए अशोक राजपथ स्थित चौधरी मार्केट के मधुमेश चौधरी पर दस हजार रुपए का हर्जाना लगाया है।जस्टिस शैलेन्द्र सिंह की एकलपीठ ने मधुमेश की सिविल रिव्यू पेटिशन को रद्द करते हुए, याचिकाकर्ता को चार हफ्ते में हर्जाने की रकम पटना हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमिटी के दफ्तर में जमा करने का निर्देश दिया है.

दरअसल, राजधानी पटना के केंद्र में स्थित डॉ टी एन बनर्जी के आवासीय बंगले को तथाकथित तौर पर धोखा से बिक्री करने की प्रक्रिया पर पटना हाई कोर्ट ने 27 फरवरी,2025 को न्यायिक आदेश के जरिए रोक लगा दिया था. इस रोक के आदेश को वापस लेने हेतु मधुमेश की तरफ से रिव्यू पेटिशन दायर किया गया था, जिसे जस्टिस सिंह ने खारिज कर दिया.

डॉ बनर्जी, की बेटियां अर्चना और चन्दना चटर्जी जो कोलकाता/दिल्ली में रहती हैं, उन्होंने हाई कोर्ट में अपील दायर कर उनके पैतृक आवासीय बंगले की दीवानी मुकदमे के जरिए बिक्री कराने पर रोक लगाने की गुहार लगाई थी. जिसे कोर्ट ने गत 27 फरवरी 2025 को मंजूर किया था.

डॉ बनर्जी की बेटियों की तरफ से वरीय अधिवक्ता अमित श्रीवास्तव ने बहस करते हुए कोर्ट को बताया कि डॉ बनर्जी हिंदुस्तान के नामी चिकित्सकों में एक थे. इन्होंने भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का इलाज किया था. उनके बंगले के बगल से गुजरने वाली राजधानी की एक प्रमुख सड़क को भी नामित किया गया. उनके आवासीय बंगले को मधुमेश व अन्य लोग फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दीवानी मुकदमे के जरिए बेचने की कोशिश कर रहे थे.

सीनियर एडवोकेट ने हाई कोर्ट को दर्शाया कि निचली अदालतों के रिकॉर्ड से स्पष्ट होता है कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बनर्जी के आवासीय बंगले को हड़पने का प्रयास किया जा रहा था. रिव्यू पेटिशन का विरोध करते हुए, वरीय अधिवक्ता अमित एवं एडवोकेट गिरीश पांडेय ने कोर्ट को बताया कि रिव्यू करने के जो तीन कानूनी आधार हैं. उनमें से एक भी आधार मधुमेश के पास नहीं है. बेतुके पेटिशन दायर कर कोर्ट के समय को नष्ट किया जा रहा है.

