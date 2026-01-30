'सड़क पर पुलिस, प्रशासन, अफसरों का चलता है नेक्सस', पटना HC ने केन्द्र से मांगा जवाब
राष्ट्रीय राजमार्गों पर ओवरलोडिंग मामले को लेकर पटना उच्च न्यायालय ने केन्द्र से जवाब मांगा. पढ़ें पूरी खबर
Published : January 30, 2026 at 9:03 PM IST
पटना : पटना हाईकोर्ट ने बिहार के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर ओवरलोडेड गाड़ियों के परिचालन को रोकने के लिए केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है. उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) से पूछा है कि देश के अन्य राज्यों में स्थित एक्सप्रेस वे की तरह बिहार से गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्गों पर ओवर लोडेड वाहनों की आवाजाही रोकने के लिए सेंसर युक्त भार मापक मशीन क्यों नहीं लगाया जा सकता है?
'ओवरलोडेड वाहनों से पुल-पुलिया की क्षति' : चीफ जस्टिस संगम कुमार साहू और जस्टिस विवेक चौधरी की खंडपीठ ने अधिवक्ता विकास कुमार की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया. सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता पी के शाही ने कोर्ट को बताया कि बिहार से गुजरने वाले राजमार्गों पर ओवरलोडेड वाहनों की आवाजाही से राज्य के नवनिर्मित पुल और पुलिया क्षतिग्रस्त हो रहे हैं.
'चल रहा है नेक्सस' : भोजपुर, रोहतास और आसपास के जिलों का हवाला देते हुए कोर्ट को बताया गया कि भारी वाहन विशेषकर बालू और अन्य खनिज (गिट्टी) से क्षमता से अधिक भार लिए हुए भारी वाहन राजमार्गों पर दौड़ते रहते हैं. यह इसलिए होता है कि पुलिस, प्रशासन, प्राधिकरण और इसकी एजेंसियों के कर्मी सहित परिवहन विभाग के अफसरों का एक ऐसा गठजोड़ है, जिसे तोड़ना मुश्किल होता जा रहा है.
'आदमी भ्रष्ट हो सकते हैं, लेकिन मशीन नहीं' : कोर्ट मित्र के तौर पर इस जनहित याचिका में बहस कर रहे महाधिवक्ता पी के शाही ने कोर्ट को बताया कि आदमी भ्रष्ट हो सकते हैं, लेकिन मशीन नहीं. एक भ्रष्ट कर्मी पूरे सिस्टम को भ्रष्ट कर देता है. ऐसे में यदि एनएचएआई द्वारा सेंसर युक्त मशीन जो भारी वाहन मापने के लिए टोल प्लाजा गेट या राजमार्ग प्रवेश द्वार पर स्थापित हो, तो ओवरलोडेड वाहन स्वत: मशीनों के फाटक से रोक दिए जायेंगे.
दो हफ्ते बाद अगली सुनवाई : खंडपीठ ने कोर्ट मित्र की दलीलों की सराहना करते हुए भारत सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल डॉ के एन सिंह को अनुरोध किया कि वे इस मामले में एक सुचारू एवं ठोस निदान कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करें. इस मामले की अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी.