चरस के साथ पकड़े गए आरोपियों को पटना हाईकोर्ट ने किया बरी, पुलिस की लापरवाही पर सख्त
हाईकोर्ट ने एनडीपीएस मामले में दो आरोपियों को बरी कर दिया, इसके साथ ही पुलिस को फटकार लगायी. रिपोर्ट-आनंद वर्मा
Published : October 26, 2026 at 8:19 PM IST
पटना: पटना हाईकोर्ट ने पुलिस की सुस्ती पर कड़ी फटकार लगाते हुए आरोपियों को बरी कर दिया है. अदालत ने स्पष्ट किया कि एनडीपीएस कानून के तहत मामला चाहे कितना भी गंभीर क्यों न हो, अगर पुलिस जांच और कानूनी प्रक्रिया में ढिलाई बरतेगी, तो कोर्ट से कोई राहत नहीं मिलेगी. पटना हाईकोर्ट ने इसी सिद्धांत के तहत एक पुराना मामला निपटाते हुए दो आरोपियों को बरी कर दिया.
क्या है मामला?
पुलिस ने दो युवकों को भारी मात्रा में 'चरस' के साथ रंगे हाथों पकड़ने का दावा किया था. चूंकि यह पूरा मामला नारकोटिक्स से जुड़ा हुआ था, इसलिए आरोपियों का जेल जाना लगभग तय माना जा रहा था. लेकिन, इस पूरे केस में ट्विस्ट तब आया जब अदालत द्वारा केस के सबूतों और फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट के समय का पूरा हिसाब मांगा गया.
फॉरेंसिक रिपोर्ट में 1 साल की देरी
कोर्ट में सुनवाई के दौरान यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि जब्त किए गए कथित चरस का सैंपल फॉरेंसिक लैब पहुंचने में पूरा 1 साल लग गया. सबसे बड़ी बात यह थी कि इस 1 साल की लंबी अवधि के दौरान वह सैंपल कहां था, किसके पास था और किस हालत में रखा गया था, पुलिस अदालत में इसका कोई ठोस जवाब ही नहीं दे पाई.
चैन ऑफ कस्टडी का उदाहरण
जस्टिस संदीप कुमार की एकलपीठ ने मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जब तक 'चैन ऑफ कस्टडी' स्पष्ट न हो, तब तक किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता. 1 साल तक सैंपल कहां गायब रहा, इसका कोई हिसाब न होने के कारण हाईकोर्ट ने दोनों आरोपियों को तुरंत बरी करने का आदेश दे दिया.
पुलिस की एक साल लंबी सुस्ती ने ही अंततः आरोपियों के लिए जेल से रिहाई का दरवाजा खोल दिया. कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कह दिया कि महज कागजी दावों के दम पर नहीं, बल्कि पुख्ता सबूतों के आधार पर ही केस जीता जाता है. कोर्ट ने इसी विसंगति के आधार पर इन दोनों आरोपियों को बड़ी राहत देते हुए बरी करने का आदेश दिया.
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