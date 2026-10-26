ETV Bharat / state

चरस के साथ पकड़े गए आरोपियों को पटना हाईकोर्ट ने किया बरी, पुलिस की लापरवाही पर सख्त

पटना हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

पटना: पटना हाईकोर्ट ने पुलिस की सुस्ती पर कड़ी फटकार लगाते हुए आरोपियों को बरी कर दिया है. अदालत ने स्पष्ट किया कि एनडीपीएस कानून के तहत मामला चाहे कितना भी गंभीर क्यों न हो, अगर पुलिस जांच और कानूनी प्रक्रिया में ढिलाई बरतेगी, तो कोर्ट से कोई राहत नहीं मिलेगी. पटना हाईकोर्ट ने इसी सिद्धांत के तहत एक पुराना मामला निपटाते हुए दो आरोपियों को बरी कर दिया.

क्या है मामला?