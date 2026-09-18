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हाईकोर्ट ने मधुबनी के जज को दिया नोटिस, कहा- 'दोबारा ट्रेनिंग पर क्यों नहीं भेजा जाए?'

त्रुटिपूर्ण अग्रिम जमानत आदेश पारित करने पर पटना हाईकोर्ट ने मधुबनी के एडीजे को शो-कॉज किया है. जज को एक सप्ताह में जवाब तलब किया.

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पटना हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 18, 2026 at 6:10 PM IST

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पटना: सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की स्पष्ट नजीरों की अनदेखी कर अग्रिम जमानत याचिका पर त्रुटिपूर्ण आदेश पारित करना मधुबनी के अपर सत्र न्यायाधीश-V (एडीजे) को भारी पड़ गया. पटना हाईकोर्ट ने न्यायिक अधिकारी के इस रवैये पर कड़ा रुख अपनाते हुए शो-कॉज नोटिस जारी किया है.

एक सप्ताह में जवाब तलब

जस्टिस जितेंद्र कुमार की एकलपीठ ने जिला न्यायाधीश के माध्यम से संबंधित एडीजे से एक सप्ताह में जवाब तलब किया है कि उन्हें पुनः प्रशिक्षण के लिए बिहार न्यायिक अकादमी क्यों न भेजा जाए? मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर, 2026 को निर्धारित की गई है.

क्या है मामला?

यह मामला मधुबनी महिला थाना कांड (44/2025) से जुड़ा है. आरोपी नीरज कुमार मिश्रा की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए एडीजे ने 16 अप्रैल 2026 को याचिका पर निर्णय (स्वीकार या खारिज) देने के बजाय आरोपी को 4 सप्ताह में निचली अदालत में सरेंडर कर नियमित जमानत लेने का निर्देश दे दिया.

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सरोज कुमार चौधरी ने हाईकोर्ट को बताया कि एडीजे ने जिस 'नौशाद अंसारी' केस की नजीर ली, उसे हाईकोर्ट की खंडपीठ 'मो. राजा बनाम बिहार राज्य' मामले में पहले ही निष्प्रभावी घोषित कर चुकी है.

कानून की स्पष्ट नजीरों की अनदेखी

"आशिक कुमार शाह (2025) केस में भी स्पष्ट है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 के तहत सत्र अदालत को जमानत स्वीकार या अस्वीकार ही करनी होगी." - सरोज कुमार चौधरी, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

गिरफ्तारी पर तत्काल प्रभाव से रोक

हाईकोर्ट के पीठ ने कहा कि संबंधित जजों को इस संबंध में फैसला की प्रतियां भेज दी गयी हैं. फैसला विधि पत्रिकाओं में भी प्रकाशित हो गया है. इसके बाद भी ऐसा आदेश देना गंभीर चिंता का विषय है. कोर्ट ने कहा कि इस तरह के आदेश से आम जनता को परेशान होना पड़ता है. याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी पर तत्काल प्रभाव से रोक रहेगी.

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