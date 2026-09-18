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हाईकोर्ट ने मधुबनी के जज को दिया नोटिस, कहा- 'दोबारा ट्रेनिंग पर क्यों नहीं भेजा जाए?'

पटना: सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की स्पष्ट नजीरों की अनदेखी कर अग्रिम जमानत याचिका पर त्रुटिपूर्ण आदेश पारित करना मधुबनी के अपर सत्र न्यायाधीश-V (एडीजे) को भारी पड़ गया. पटना हाईकोर्ट ने न्यायिक अधिकारी के इस रवैये पर कड़ा रुख अपनाते हुए शो-कॉज नोटिस जारी किया है.

एक सप्ताह में जवाब तलब

जस्टिस जितेंद्र कुमार की एकलपीठ ने जिला न्यायाधीश के माध्यम से संबंधित एडीजे से एक सप्ताह में जवाब तलब किया है कि उन्हें पुनः प्रशिक्षण के लिए बिहार न्यायिक अकादमी क्यों न भेजा जाए? मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर, 2026 को निर्धारित की गई है.

क्या है मामला?

यह मामला मधुबनी महिला थाना कांड (44/2025) से जुड़ा है. आरोपी नीरज कुमार मिश्रा की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए एडीजे ने 16 अप्रैल 2026 को याचिका पर निर्णय (स्वीकार या खारिज) देने के बजाय आरोपी को 4 सप्ताह में निचली अदालत में सरेंडर कर नियमित जमानत लेने का निर्देश दे दिया.

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सरोज कुमार चौधरी ने हाईकोर्ट को बताया कि एडीजे ने जिस 'नौशाद अंसारी' केस की नजीर ली, उसे हाईकोर्ट की खंडपीठ 'मो. राजा बनाम बिहार राज्य' मामले में पहले ही निष्प्रभावी घोषित कर चुकी है.

कानून की स्पष्ट नजीरों की अनदेखी