ETV Bharat / state

ECIR साझा करने के लिए बाध्य नहीं ED, अमेरिका के 'मिरांडा अधिकार' को लेकर पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

पटना: पीएमएलए (Prevention of Money Laundering Act ) के कई नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों के बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए लंबित है. वहीं पटना हाईकोर्ट ने इस कानून के तहत ईडी को मिली शक्तियों को चिन्हित करते हुए कहा, केंद्रीय एजेंसी किसी आरोपी के साथ ECIR (Enforcement Case Information Report) जानकारी देने लिए बाध्य नहीं है. कोर्ट ने ईडी द्वारा दर्ज ईसीआईआर को रद्द कराने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई की.

ECIR साझा करने के लिए बाध्य नहीं ED-HC: जस्टिस अरुण कुमार झा ने ईडी द्वारा पंजीकृत ईसीआईआर को रद्द करने की मांग वाली एक रिट याचिका को खारिज करते हुए कहा, यदी ईसीआईआर विभाग का आंतरिक दस्तावेज है, तो इसे रद्द करने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि यह एक निजी दस्तावेज के समान है, जिसे किसी कार्यवाही की शुरुआत के लिए बनाया जाता है.

"ऐसा भी हो सकता है कि इस डॉक्यूमेंट के आधार पर कोई कार्यवाही शुरू न की जाए और कार्यवाही को रद्द भी कर दिया जाए. इसलिए कोई भी व्यक्ति अधिकार के रूप में ईसीआईआर को रद्द करने का दावा नहीं कर सकता है. यह कोई कानूनी दस्तावेज नहीं है और न ही पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के समकक्ष है."- अरुण कुमार झा, जस्टिस, पटना हाईकोर्ट

मिरांडा अधिकार की अवधारणा अस्वीकार: कोर्ट ने कहा कि एक व्यक्ति अपने अधिकार के तहत यह दावा नहीं कर सकता कि ईसीआईआर को रद्द कर दिया जाए. कोर्ट ने कहा कि यदि predicate( विधेय) अपराध स्वयं रद्द हो जाए, ईसीआईआर कार्रवाई सामान्य रूप से चलता है. हाईकोर्ट ने अमेरिका के मिरांडा अधिकार के अवधारणा को अस्वीकार कर दिया कि पीएमएलए में इसे लाया जा सकता है.

धारा 50 और मिरांडा चेतावनी में अंतर: HC ने US के 'मिरांडा राइट्स' को PMLA में शामिल करने से मना कर दिया और ED की यह बात मान ली कि मिरांडा वॉर्निंग का भारत में कोई कानूनी असर नहीं है. उन्हें धारा 50 में नहीं जोड़ा सकता, क्योंकि भारतीय कानून में पर्याप्त संरक्षण प्राप्त है. अमेरिका में मिरांडा अधिकार के तहत पुलिस को संदेहास्पद व्यक्ति को हिरासत में पूछताछ के पहले उन्हे संवैधानिक अधिकार के सन्दर्भ में बताना होता है.