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पत्नी को वैवाहिक सुख से वंचित रखना मानसिक क्रूरता, हाईकोर्ट से महिला को मिली तलाक की मंजूरी

तलाक पर पटना हाईकोर्ट का फैसला ( ETV Bharat )

पटना: तलाक के एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए ​पटना हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया है और पीड़ित पत्नी को तलाक की मंजूरी दे दी है. अदालत ने स्पष्ट किया कि बिना किसी उचित कारण के अपनी पत्नी से लगातार 13 वर्षों तक अलग रहना और वैवाहिक संबंधों से दूर रहना अपने आप में मानसिक 'क्रूरता' का आधार है.