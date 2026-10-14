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'अपराध की गंभीरता के आधार पर किशोर को जमानत से वंचित नहीं किया जा सकता', हाईकोर्ट का फैसला

पटना हाईकोर्ट ( ETv Bharat )

पटना: बुधवार को पटना हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय में स्पष्ट किया है कि 'अपराध की गंभीरता' के आधार पर किशोर को जमानत से वंचित नहीं किया जा सकता है. कोर्ट ने बाल न्याय अधिनियम सर्वोपरि माना है. भारतीय न्यायपालिका ने किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 का मंशा उद्देश्य और उसके प्रावधानों पर एक बार फिर कड़ा और स्पष्ट रुख अपनाया है.

किशोर को जमानत से वंचित नहीं किया जा सकता

हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसले में यह स्पष्ट कर दिया है कि केवल अपराध की गंभीरता या जघन्य प्रकृति के आधार पर किसी भी 'विधि के विवादित बालक' को जमानत देने से इनकार नहीं किया जा सकता है. अदालत ने साफ शब्दों में दोहराया है कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 12 आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC/BNSS) के सामान्य जमानत प्रावधानों पर भारी पड़ती है. कानून के मुताबिक, किशोर को जमानत देना एक 'नियम' है और इसे अस्वीकार करना केवल एक 'अपवाद' है.

निचली अदालतों ने खारिज की थी जमानत

​हाल ही में अदालतों के सामने ऐसे कई मामले आए जहां निचली अदालतों ने आरोपी किशोरों की जमानत याचिकाएं केवल इस आधार पर खारिज कर दी थीं कि उनके खिलाफ दर्ज अपराध बहुत गंभीर या जघन्य प्रकृति के थे. ​अदालतों में यह दलील दी जा रही थी कि चूंकि मामला बेहद गंभीर अपराध से जुड़ा है, इसलिए आरोपी किशोर को राहत नहीं दी जानी चाहिए लेकिन हाईकोर्ट ने इन तर्कों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि कानून की मूल भावना बच्चे को अपराधी की श्रेणी में खड़ा करना नहीं, बल्कि उसका सुधार करना है. क्या बोली अदालत?

उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जब बात किसी किशोर को जमानत देने की आती है तो अपराध कितना गंभीर है या उसमें कितनी हिंसा शामिल है, यह पैमाना नहीं होना चाहिए. कानून हर किशोर को समान रूप से देखता है. जेजे एक्ट की धारा 12(1) के तहत यह साफ निर्देश है कि विधि के विवादित बालक को जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए, चाहे उसने कोई भी अपराध क्यों न किया हो?