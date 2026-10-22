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'किसी की मौत होना ही सजा का आधार नहीं', पटना हाईकोर्ट ने पलटा निचली अदालत का फैसला

पटना हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

​पटना: पटना हाईकोर्ट ने मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाना क्षेत्र में 13 साल पहले हुई एक शादी में हुए विवाद से उपजी झड़प और हत्या के मामले में बड़ा निर्णय सुनाया. जस्टिस चंद्र शेखर झा की एकलपीठ ने निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए बुजुर्ग दंपति कर्पूरी ठाकुर और उनकी पत्नी बलकेसरी देवी को संदेह का लाभ देते हुए बाइज्जत बरी कर दिया.

2013 की है घटना