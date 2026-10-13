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HC ने रिटायर्ड IAS को दी बड़ी राहत, 4 साल से नहीं मिल रही थी पेंशन, अब 6% ब्याज के साथ मिलेगी

पटना हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

पटना: पटना हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त आईएएस और बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी उमेश कुमार वर्मा को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने उनके खिलाफ 8 साल पहले की गई विभागीय कार्रवाई और दंड को पूरी तरह निरस्त कर दिया है, जिसके तहत उनकी पेंशन में 75% की कटौती कर दी गई थी. जस्टिस कुमार मनीष की एकल पीठ ने सामान्य प्रशासन विभाग और ग्रामीण विकास विभाग की प्रक्रियात्मक कमियों, आरोपों के अनाधिकृत विस्तार और वैधानिक नियमों की अनदेखी पर सख्त रुख अपनाया.

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