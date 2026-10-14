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क्या है मोकामा की शांति देवी का मामला? जिसके लिए पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को फटकारा

पटना: दो टूक शब्दों में पटना हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य मानवीय पीड़ा का मूकदर्शक नहीं हो सकता और कोविड मुआवजे पर लापरवाही के लिए बिहार सरकार को कड़ी फटकार लगाई. ​बिहार में सरकारी तंत्र की संवेदनहीनता और लापरवाही का एक और मामला सामने आया है, जिसे लेकर हाईकोर्ट ने सरकार और स्वास्थ्य विभाग को बेहद कड़ी फटकार लगाई है.

हाईकोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि एक कल्याणकारी राज्य में सरकार मानवीय पीड़ा की 'दूर की दर्शक' नहीं बन सकती, बल्कि उसका यह संवैधानिक और वैधानिक कर्तव्य है कि वह आपदा के समय अपने नागरिकों के साथ खड़ी रहे. कोर्ट ने यह कड़ी टिप्पणी उस मामले में की जिसमें बिहार सरकार के अधिकारियों ने कागजी त्रुटियों और अपनी ही अस्पताल की लापरवाही की आड़ लेकर कोरोना से जान गंवाने वाले एक व्यक्ति के परिजनों को मिलने वाले अनुग्रह अनुदान को मामूली आधार पर रद्द कर दिया था.

क्या है पूरा मामला

​यह पूरा मामला पटना जिले के मोकामा का है, जहां की रहने वाली शांति देवी (पति- स्व. राम भजन चौधरी) ने पटना हाईकोर्ट में सिविल रिट याचिका दायर की थी. याचिकाकर्ता के पति राम भजन चौधरी, जो कि 68 वर्ष के थे, कोविड-19 की दूसरी और अत्यंत घातक लहर के दौरान 5 जनवरी, 2022 को नालंदा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल पटना के इमरजेंसी वार्ड में पहुंचे.

​पीड़ित को पिछले पांच दिनों से तेज बुखार, खांसी और कमजोरी की शिकायत थी. एनएमसीएच के इमरजेंसी आउटडोर रजिस्ट्रेशन स्लिप (संख्या 99822140000471) के मुताबिक, शाम करीब 5:36 बजे ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने उनकी जांच की.उन्हें अस्पताल में भर्ती करने से पहले आरटी-पीसीआर (RT-PCR) जांच कराने की सलाह दी.

गले का सैंपल लेने के बाद डॉक्टर ने पर्ची पर संदर्भ संख्या "RT-57779' दर्ज की. लेकिन काल के गाल में समा रहे मरीज की स्थिति तेजी से बिगड़ी और उसी शाम करीब 6:20 बजे इमरजेंसी वार्ड में ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई.

4 लाख रुपये की सहायता राशि पत्नी कर रही मांग

​पति की दुखद मृत्यु के बाद, विचलित पत्नी शांति देवी ने 7 मार्च, 2022 को सभी 7 आवश्यक दस्तावेजों के साथ अनुग्रह अनुदान के लिए आवेदन किया. नियम के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के आदेश और आपदा प्रबंधन दिशानिर्देशों के तहत कोविड से जान गंवाने वाले व्यक्ति के आश्रितों को 4 लाख रुपये की सहायता राशि दी जानी है. ​

समिति का गैर-जिम्मेदाराना रवैया

बिहार स्वास्थ्य समाज और जिला प्रशासन की तीन सदस्यीय समिति ने इस गंभीर मामले में बेहद गैर-जिम्मेदाराना रवैया अपनाया. समिति ने 3 फरवरी ,2023 को राम भजन चौधरी के नाम को यह कहकर खारिज कर दिया कि लैब रिपोर्ट मृत्यु की तिथि के बाद की है. ​याचिकाकर्ता और उनके बेटे ने जिला लोक शिकायत से लेकर द्वितीय अपील तक कई चक्कर काटे, ई-मेल और आवेदन दिए, लेकिन हर जगह फाइलों के लाल फीताशाही और बाबूशाही तंत्र ने न्याय देने के बजाय कागजी भूल-भुलैया में परिवार को उलझाए रखा.

जस्टिस आलोक कुमार ने क्या कहा?

​इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस आलोक कुमार ने राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग के रवैये पर सख्त नाराजगी जताई. कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि अस्पताल के माइक्रोबायोलॉजी विभाग (NMCH) के पत्र संख्या 62/Micro दिनांक 08.02.2024 से यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो चुका था कि सैंपल आईडी 57779 और राम भजन चौधरी के नाम से लिया गया टेस्ट पॉजिटिव (CT Value 21.3) था.