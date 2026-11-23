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वाहन चालकों को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत, पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

पटना हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

पटना: बिहार में पटना हाईकोर्ट ने आम वाहन चालकों को बड़ी कानूनी राहत देते हुए एक अति महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है. हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि किसी वाहन से सरकारी राशन की कथित कालाबाजारी या हेराफेरी हो रही हो, तो महज उस गाड़ी का ड्राइवर होने के नाते किसी व्यक्ति पर 'आवश्यक वस्तु अधिनियम' के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता.

शेखपुरा के ट्रैक्टर चालक के खिलाफ कार्यवाही रद्द

जस्टिस चंद्र शेखर झा की एकलपीठ ने शेखपुरा के एक ट्रैक्टर चालक शशिकांत कुमार के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही और निचली अदालत के आदेश को पूरी तरह रद्द कर दिया है. साल 2013 में शेखपुरा जिले में सरकारी जन वितरण प्रणाली के अनाज की हेराफेरी को लेकर एक एफआईआर दर्ज की गई थी. पुलिस जांच में एक ट्रैक्टर (नंबर BR-52-8720) का नाम सामने आया और इसके चालक शशिकांत कुमार को भी आरोपी बना दिया गया. सिर्फ डीलर या अधिकृत एजेंट पर लागू होता है कानून निचली अदालत ने चालक के खिलाफ संज्ञान भी ले लिया था, जिसे उन्होंने पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. पटना हाईकोर्ट ने 3 बड़ी टिप्पणियां कीं. हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि सिर्फ डीलर या एजेंट पर ये कानून लागू होता है. कोर्ट ने कहा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 के तहत कार्रवाई केवल पीडीएस डीलर या अधिकृत एजेंट के खिलाफ की जा सकती है. एक साधारण ड्राइवर, जिसका अनाज के व्यापार या वितरण से कोई लेना-देना नहीं है, उस पर यह कानून लागू नहीं होता.