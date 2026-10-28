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'ईमानदार अफसरों को दुर्भावनापूर्ण मुकदमों से बचाना जरूरी..' निचली अदालत पर हाईकोर्ट सख्त

पटना हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

पटना: हाईकोर्ट ने सरकारी अधिकारियों को बड़ी राहत देते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है. कोर्ट ने कहा है कि आधिकारिक ड्यूटी के दौरान किए गए काम के लिए किसी अधिकारी को बिना सक्षम प्राधिकार की अनुमति के आपराधिक मुकदमे में नहीं घसीटा जा सकता. जस्टिस राणा विक्रम सिंह की एकलपीठ ने हरेन्द्र नाथ दुबे की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया.

क्या है मामला?