'ईमानदार अफसरों को दुर्भावनापूर्ण मुकदमों से बचाना जरूरी..' निचली अदालत पर हाईकोर्ट सख्त
पटना हाईकोर्ट ने बिना सक्षम अनुमति सरकारी अफसरों पर आपराधिक मुकदमा चलाने से रोकते हुए निचली अदालत का संज्ञान आदेश निरस्त किया. रिपोर्ट-आनंद वर्मा
Published : October 28, 2026 at 8:50 PM IST
पटना: हाईकोर्ट ने सरकारी अधिकारियों को बड़ी राहत देते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है. कोर्ट ने कहा है कि आधिकारिक ड्यूटी के दौरान किए गए काम के लिए किसी अधिकारी को बिना सक्षम प्राधिकार की अनुमति के आपराधिक मुकदमे में नहीं घसीटा जा सकता. जस्टिस राणा विक्रम सिंह की एकलपीठ ने हरेन्द्र नाथ दुबे की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया.
क्या है मामला?
याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने शेरघाटी के एसडीजेएम (SDJM) के संज्ञान आदेश को पूरी तरह निरस्त कर दिया. शिकायतकर्ता दीपक कुमार सिंह ने आरोप लगाया था कि, उनके भाई धीरेन्द्र कुमार सिंह कुमार राइस मिल चलाते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि 9 दिसम्बर 2013 को खाद्य निगम के तत्कालीन जिला प्रबंधक हरेन्द्र नाथ दुबे और अन्य अधिकारियों ने राइस मिल में घुसकर गाली-गलौज और मारपीट की थी.
20 हजार क्विंटल चावल उठाने का आरोप
शिकायत में कहा गया था कि अधिकारी राइस मिल से करीब 20 हजार क्विंटल चावल उठा कर ले गए, जिसकी कीमत करीब 5 करोड़ रुपये थी. इस शिकायत पर पुलिस ने आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत संज्ञान लिया था. लेकिन हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि यह शिकायत पूरी तरह से बदले की भावना से दायर की गई है.
वास्तव में मिल मालिक ने बिहार राज्य खाद्य निगम के साथ 12 अप्रैल 2013 को धान कुटाई का एक समझौता किया था. इस समझौते के तहत 7 करोड़ 15 लाख रुपए की बैंक गारंटी पर मिल मालिक को 60 हजार क्विंटल धान दिया गया था. लेकिन मिल मालिक द्वारा अनुबंध के अनुसार चावल वापस नहीं किया गया, जिसके बाद विवाद खड़ा हुआ.
चावल वापस न करने को लेकर 22 नवम्बर 2013 को मिल मालिक के खिलाफ 3 करोड़ 48 लाख रुपये के गबन का मामला दर्ज कराया गया था. मिल मालिक के खिलाफ अमस थाना कांड संख्या 155/2013 दर्ज किया गया था. इसके बाद ही अधिकारियों को फंसाने के लिए यह जवाबी शिकायत दर्ज कराई गई थी.
कोर्ट को बताया गया कि आवेदक सक्षम प्राधिकार के निर्देश पर गठित आधिकारिक टीम के सदस्य थे. इसी टीम ने नियमानुसार मिल का निरीक्षण, इन्वेंट्री, जब्ती और वीडियोग्राफी की थी. इस मामले पर गया के अपर समाहर्ता ने 23 दिसम्बर 2013 को अपनी रिपोर्ट में आरोपों को पूरी तरह झूठा और निराधार करार दिया था.
कोर्ट ने कहा- ईमानदार अधिकारियों बचाना जरूरी
हाईकोर्ट ने शिकायत में आवेदक के खिलाफ कोई ठोस आरोप नहीं पाते हुए कहा कि सभी आरोप सामान्य और अस्पष्ट हैं. कोर्ट ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 का हवाला देते हुए कहा कि ईमानदार अधिकारियों को ऐसे दुर्भावनापूर्ण मुकदमों से बचाया जाना बेहद जरूरी है, ताकि वे बिना किसी डर के काम कर सकें.
इसके साथ ही कोर्ट ने संज्ञान आदेश की प्रक्रिया पर भी बेहद सख्त टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा कि संज्ञान आदेश किसी क्लर्क के लिखे प्रोफार्मा पर खाली जगह में सिर्फ 'संज्ञान' शब्द भरकर नहीं जारी किया जा सकता. संज्ञान लेते समय अदालत को अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग स्पष्ट रूप से दिखाना चाहिए.
पटना हाईकोर्ट ने निचली अदालत की इस लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए स्पष्ट किया कि न्याय प्रणाली में ऐसे आदेशों की कोई जगह नहीं है. इन तल्ख टिप्पणियों के साथ ही कोर्ट ने अधिकारियों के खिलाफ जारी संज्ञान आदेश और उसके बाद की पूरी आपराधिक कार्यवाही को पूरी तरह निरस्त कर दिया.
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