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पटना हाईकोर्ट से शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को राहत, दंडात्मक कार्रवाई पर फिलहाल रोक

पटना : बिहार की पटना हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के पुत्र और सीवान के आरजेडी विधायक ओसामा शहाब को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने फिलहाल उनके विरुद्ध किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है. साथ ही राज्य सरकार को मामले की केस डायरी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है.

अग्रिम जमानत याचिका पर हुई सुनवाई : जस्टिस अजीत कुमार की एकल पीठ ने ओसामा शहाबुद्दीन की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई की. यह याचिका महादेव पुलिस थाना कांड संख्या 73/2026 के तहत दर्ज मामले में दायर की गई थी. यह मामला 15 अप्रैल 2026 को भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज हुआ था.

पहले कहीं नहीं दायर की गई थी याचिका : याचिका में बताया गया कि इस मामले में इससे पहले न तो पटना हाईकोर्ट और न ही सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत की कोई याचिका दायर की गई थी. साथ ही निचली अदालत में भी इस संबंध में कोई मामला लंबित नहीं था. इसके बाद हाईकोर्ट में सीधे राहत की मांग की गई.

भूखंड विवाद से जुड़ा है मामला : एफआईआर के अनुसार सूचक ने एक भूखंड खरीदा था और वहां मकान निर्माण का कार्य शुरू कराया था. आरोप है कि ओसामा शहाब ने फोन कर निर्माण कार्य बंद करने को कहा और ऐसा नहीं करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी.

30-40 हथियारबंद लोगों के साथ पहुंचने का आरोप : शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि निर्माण कार्य जारी रहने पर ओसामा 30 से 40 हथियारबंद लोगों के साथ वहां पहुंचे. वहां तोड़फोड़ की गई और काम कर रहे मजदूरों के साथ मारपीट भी की गई. इसी घटना के बाद पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई गई.

ओसामा ने आरोपों को बताया गलत : वहीं ओसामा शहाब की ओर से कोर्ट में कहा गया कि संबंधित भूखंड उनका था. आरोप लगाया गया कि सूचक दंपति ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर जमीन पर कब्जा कर भवन निर्माण शुरू किया था. इसी वजह से विवाद उत्पन्न हुआ.