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'देश की सुरक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं..' हाईकोर्ट ने नकली नोट गिरोह के आरोपी की जमानत याचिका खारिज की

जब पुलिस टीम ने इन तीनों संदिग्धों को रोककर उनकी सघन तलाशी ली, तो अधिकारियों के होश उड़ गए. पुलिस ने आरोपी मोहम्मद वारिस, मोहम्मद नजर सद्दाम और मोहम्मद जाकिर हुसैन की जेबों और बैग से भारी मात्रा में करेंसी बरामद की. उनके पास से 500-500 रुपये के कुल 390 जाली नोट बरामद किए गए. बरामद की गई इस जाली भारतीय करेंसी की कुल कीमत 1,95,000 रुपये पाई गई.

यह पूरा मामला बिना नंबर प्लेट की बाइक और 1.95 लाख रुपये के जाली नोटों की बरामदगी से जुड़ा हुआ है. यह घटना मोतिहारी के बंजरिया थाना क्षेत्र की है. गुप्त सूचना के आधार पर स्थानीय पुलिस ने NH 28A पर खरवा पुल के पास अचानक नाकेबंदी की थी. इस नाकेबंदी के दौरान बिना नंबर की एक लाल रंग की बाइक पर सवार तीन लोगों को पकड़ा गया था.

गिरफ्तारी के बाद पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने कई चौंकाने वाले बड़े खुलासे किए. आरोपियों ने स्वीकार किया कि इस सिंडिकेट का नेटवर्क 'पाकिस्तान से नेपाल और फिर दिल्ली होते हुए कश्मीर' तक फैला हुआ था. वे पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत के सीमावर्ती इलाकों में नकली नोट लाते थे. इसके बाद इस जाली नोटों की खेप को दिल्ली के रास्ते जम्मू-कश्मीर में बैठे सरफराज उर्फ मुजफ्फर अहमद तक पहुंचाया जाता था.

इस पूरे मामले की संवेदनशीलता और देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़े होने के कारण केंद्र सरकार ने कड़ा कदम उठाया. केंद्रीय गृह मंत्रालय के विशेष निर्देश पर इस पूरे मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को सौंप दी गई थी. जांच एजेंसी ने पाया कि यह गिरोह देश की वित्तीय स्थिरता को नष्ट करने के इरादे से उच्च गुणवत्ता वाले नकली नोटों की तस्करी में शामिल था.

देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की साजिश

पटना हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए स्पष्ट किया कि आरोपी को जमानत देने का सवाल ही नहीं उठता. जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद और जस्टिस सुनील दत्ता मिश्रा की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि, आरोपी देश की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने वाले एक बड़े अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट का सक्रिय हिस्सा हैं. ऐसे गंभीर मामलों में आरोपी को किसी भी प्रकार की राहत नहीं दी जा सकती है.

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