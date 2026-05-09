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पटना हाईकोर्ट ने तलाक देने से किया मना, कहा- केवल संदेह के आधार पर अवैध संबंध कहना सही नहीं

शनिवार को पटना उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया. कहा कि संदेह के आधार पर अवैध संबंध कहना सही नहीं है. पढ़ें खबर

PATNA HIGH COURT
कॉसेप्ट फोटो (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 9, 2026 at 8:02 PM IST

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पटना : पटना हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट कहा है कि केवल संदेह और अस्पष्ट आरोपों के आधार पर पत्नी पर अवैध संबंध का आरोप लगाकर तलाक नहीं लिया जा सकता. कोर्ट ने कहा किया कि व्यभिचार जैसे आरोपों के लिए ठोस साक्ष्य और स्पष्ट तथ्यों का उल्लेख जरूरी है.

HC के खंडपीठ ने तलाक देने से किया मना : जस्टिस नानी तगिया और जस्टिस आलोक कुमार पांडेय की खंडपीठ ने दीपक मिश्रा (बदला हुआ नाम) की अपील खारिज करते हुए सिवान फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा. पति ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उसकी तलाक याचिका खारिज कर दी गयी थी.

क्या लगाया गया था आरोप? : दीपक मिश्रा का आरोप था कि उसकी पत्नी दिप्ती देवी (बदला हुआ नाम) का किसी अन्य व्यक्ति से संबंध था और वह बिना बताए घर से बाहर जाती थी. उसने दावा किया था कि पत्नी को एक युवक के साथ सिनेमा हॉल से निकलते देखा गया था.

PATNA HIGH COURT
पटना हाईकोर्ट (ETV Bharat)

कोर्ट ने पति की अपील रद्द कर दी : हाईकोर्ट ने कहा कि याचिका में कथित व्यक्ति का नाम, घटना का समय, स्थान और अन्य जरूरी विवरण स्पष्ट रूप से नहीं दिये गये. जिस व्यक्ति पर संबंध का आरोप लगाया गया, उसे भी पक्षकार नहीं बनाया गया. अदालत ने कहा कि बाद में गवाही में जोड़े गये तथ्यों के आधार पर राहत नहीं दी जा सकती. इसी आधार पर कोर्ट ने पति की अपील रद्द कर दी.

'संदेह का आरोप लगा कर तलाक नहीं' : कोर्ट का मानना था कि सिर्फ संदेह और ठोस तथ्यों के अभाव में इस तरह की याचिका को कोई राहत नहीं दिया जा सकता है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल पत्नी पर अस्पष्ट और संदेह का आरोप लगा कर तलाक नहीं पाया जा सकता है.

सिवान फैमिली कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखा : अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि व्याभिचार और दुश्चरित्र जैसे आरोपों के लिए ठोस साक्ष्य और स्पष्ट तथ्यों की जरूरत होती है. कोर्ट ने इन्हीं तथ्यों के आधार पर दीपक मिश्रा की अपील को रद्द करते हुए सिवान फैमिली कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखा.

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