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रिश्तेदार होने या शादी में मौजूद रहने से गुनहगार नहीं हो जाता, आरोपी के पिता को हाईकोर्ट से राहत

पटना हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

पटना: 'जीवनसाथी के खेल' पर पटना हाईकोर्ट ने हैरानी जताई है. मामला सहरसा का है, जो फ्रॉड दारोगा, नकली वर्दी और शादी का जाल बुनने से जुड़ा है. जहां मैट्रिमोनियल साइट पर खुद को बिहार पुलिस का सब-इंस्पेक्टर बताकर एक शख्स ने ऐसी ठगी की कि लड़की वालों के होश उड़ गए. अब इस पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने अहम फैसला सुनाया है.

हाईकोर्ट का निर्णायक फैसला

इस मामले में पटना हाईकोर्ट ने निर्णय सुनाते हुए आरोपी के परिवार वालों को बड़ी राहत दी है. ​आरोपी अमित कुमार राय ने एक मैट्रिमोनियल साइट पर खुद को कुंवारा और बिहार पुलिस में सब-इंस्पेक्टर बताकर शिकायतकर्ता को अपने जाल में फंसाया. दोनों ने 22 जून, 2022 को समस्तीपुर के विद्यापति धाम मंदिर में शादी रचाई.

शादी के बाद होटल में रुका

शादी के नाम पर शगुन, होटल बुकिंग और ज्वैलरी के बहाने कुल 36,56,251 रुपये और कीमती सामान ऐंठ लिए गए. शादी के बाद अमित अपनी नई नवेली दुल्हन को घर ले जाने के बजाय पटना के एक होटल में दो महीने तक छिपाकर रखता रहा. उसने बहाना बनाया कि घर में उसकी चाची की मौत हो गई है. पहली पत्नी पहुंची होटल

असली ड्रामा तब शुरू हुआ, जब दिसंबर 2022 में अमित के माता-पिता और उसकी पहली पत्नी होटल पहुंचे. उन्होंने पोल खोल दी कि अमित पहले से शादीशुदा है और उसके दो बच्चे भी हैं, साथ ही वह कोई 'दरोगा-वरोगा' नहीं है.