ETV Bharat / state

पटना HC ने DSP के खिलाफ सुनाए गए फैसले को किया निरस्त

कॉसेप्ट फोटो ( ETV Bharat )

पटना : पटना हाईकोर्ट ने अपने एक निर्णय में स्पष्ट किया कि किसी भी सरकारी कर्मियों को एक साथ छोटी और बड़ी सजा नहीं दी जा सकती. कोर्ट ने कर्मी को दी गई सजा को निरस्त कर दिया. जस्टिस संदीप कुमार ने डीएसपी मनोज कुमार सुधांशु की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई की. क्या था पूरा मामला? : कोर्ट को बताया गया कि आवेदक 45वीं बीपीएससी परीक्षा पास कर डीएसपी बना और उनकी पोस्टिंग भागलपुर के कहलगांव में एसडीपीओ के पद पर हुई. उन्हें ओवरलोडिंग और अवैध खनन को लेकर कहलगांव थाना कांड संख्या 337/2018 की पूरक जांच का जिम्मा सौंपा गया. लगाया गया था गंभीर आरोप : डीएसपी पर ये आरोप लगाया गया कि छापेमारी के दौरान कई बैंक खाता पासबुक, नकदी और अन्य वस्तुएं को जब्त की गईं. अभियुक्तों के बैंक खातों को डीफ्रीज करने के लिए ट्रायल कोर्ट को अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्रस्तुत किया गया और एनओसी के आधार पर अभियुक्तों के खाते डीफ्रीज कर दिए गया. डीएसपी पर आरोप है कि अवैध राशि को जब्त करने के लिए उचित कदम उठाने में विफल रहे. उसने एक एनओसी जारी कर दी, जिसके कारण धनराशि जारी हो गई. ऐसी अनियमितताओं, कर्तव्य में लापरवाही और संदिग्ध आचरण को लेकर आवेदक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई. भागलपुर के डीआईजी ने 26 फरवरी 2019 को प्रारंभिक जांच की. पटना उच्च न्यायालय (ETV Bharat)