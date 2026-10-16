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आरोपी BCCI की बैठक में था, इधर पटना में दर्ज हो गया रंगदारी का केस, HC ने सुनाया बड़ा फैसला

पटना हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

पटना: पटना हाईकोर्ट ने द्वेषपूर्ण अनावश्यक मुकदमेबाजी पर कड़ा रुख अपनाया है. व्यक्तिगत रंजिश के लिए आपराधिक न्यायशास्त्र के दुरुपयोग के खिलाफ एक कड़ा संदेश देते हुए, हाईकोर्ट ने शिकायत मामले से उत्पन्न संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है. जस्टिस सोनी श्रीवास्तव ने इस द्वेषपूर्ण आपराधिक कार्रवाई को रद्द किया. कोर्ट ने यांत्रिक न्यायिक कार्रवाइयों और पूर्व संज्ञान वैधानिक सुरक्षा उपायों का पालन न करने की कड़ी निंदा की है.

मजिस्ट्रेट का संज्ञान आदेश निरस्त