आरोपी BCCI की बैठक में था, इधर पटना में दर्ज हो गया रंगदारी का केस, HC ने सुनाया बड़ा फैसला
पटना हाईकोर्ट ने बिना नोटिस जारी किए गए संज्ञान आदेश को अवैध बताते हुए राकेश कुमार तिवारी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द की.
Published : October 16, 2026 at 8:46 PM IST
पटना: पटना हाईकोर्ट ने द्वेषपूर्ण अनावश्यक मुकदमेबाजी पर कड़ा रुख अपनाया है. व्यक्तिगत रंजिश के लिए आपराधिक न्यायशास्त्र के दुरुपयोग के खिलाफ एक कड़ा संदेश देते हुए, हाईकोर्ट ने शिकायत मामले से उत्पन्न संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है. जस्टिस सोनी श्रीवास्तव ने इस द्वेषपूर्ण आपराधिक कार्रवाई को रद्द किया. कोर्ट ने यांत्रिक न्यायिक कार्रवाइयों और पूर्व संज्ञान वैधानिक सुरक्षा उपायों का पालन न करने की कड़ी निंदा की है.
मजिस्ट्रेट का संज्ञान आदेश निरस्त
राकेश कुमार तिवारी बनाम बिहार राज्य व अन्य (आपराधिक विविध सं. 60085/2023) मामले में विस्तृत सीएवी फैसला सुनाते हुए जस्टिस सोनी श्रीवास्तव ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पटना द्वारा पारित 5 मई, 2025 के संज्ञान आदेश को निरस्त कर दिया. हाईकोर्ट ने पाया कि यह अभियोजन स्पष्ट रूप से निरर्थक, परेशान करने वाला और दुर्भावनापूर्ण था. तकनीकी बाधाओं को खारिज कर न्याय को प्राथमिकता दी गई है.
शिकायत और विरोध याचिका का विवाद
इस कानूनी विवाद की शुरुआत विरोधी पक्ष संख्या 2 शीला तिवारी द्वारा 20 अक्टूबर, 2022 को दर्ज कराई गई एक शिकायत से हुई थी. इसे बाद में सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत जांच के लिए भेजा गया और कदमकुआं थाना कांड संख्या 281/2023 दर्ज किया गया. हालांकि, एफिडेविट दर्ज होने के महज एक महीने के भीतर शिकायतकर्ता ने अपनी पुरानी शिकायतों का हूबहू दोहराव करते हुए एक विरोध याचिका दायर की.
पुलिस द्वारा क्लोजर रिपोर्ट दाखिल
हाईकोर्ट के समक्ष मामला रद्द करने संबंधी याचिका के लंबित रहने के दौरान, पुलिस ने 30 अप्रैल, 2024 को अंतिम रिपोर्ट (क्लोजर रिपोर्ट) सौंप दी, जिसमें मामले को झूठा पाया गया. निचली अदालत ने इस रिपोर्ट को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया. हालांकि, इसके साथ ही निचली अदालत ने लंबित विरोध याचिका को शिकायत मानकर बयान दर्ज किए और 5 मई, 2025 को आईपीसी की धारा 384 (रंगदारी) के तहत संज्ञान ले लिया.
प्रारंभिक तकनीकी आपत्ति खारिज
सुनवाई के दौरान, विपरीत पक्ष द्वारा बाद के संज्ञान आदेश को चुनौती देने के लिए दायर अंतरिम आवेदन की पोषणीयता पर एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई. तर्क दिया गया कि मूल एफआईआर की चुनौती अब निष्प्रभावी हो चुकी है, इसलिए नई याचिका दायर की जानी चाहिए थी. सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक सिद्धांतों-जैसे सुगंधा बनाम पी. राजकुमार और कलेक्टर बनाम कातीजी का हवाला देते हुए जस्टिस श्रीवास्तव ने इस तकनीकी आपत्ति को खारिज कर दिया.
बेतुके आरोप और निर्दोषता के साक्ष्य
मामले के तथ्यों पर जस्टिस श्रीवास्तव ने याचिकाकर्ता राकेश कुमार तिवारी के खिलाफ लगाए गए आरोपों की पूरी तरह से असंभावना को उजागर किया. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि याचिकाकर्ता ने दिल्ली पुलिस को पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना कांड की जांच के दौरान उसके पति के कार्यालय में तोड़फोड़ करने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने टिप्पणी की कि यह आरोप पूरी तरह से सुदूर और काल्पनिक है, क्योंकि दिल्ली पुलिस स्वतंत्र कर्तव्यों का पालन कर रही थी.
नामांकन प्रक्रिया के लिए मुंबई में उपस्थिति
सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि अदालत ने रेखांकित किया कि घटना के समय याचिकाकर्ता न तो घटनास्थल पर उपस्थित थे और न ही पटना में थे. वह बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की नामांकन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए मुंबई में मौजूद थे. कोर्ट ने नोट किया कि आईपीसी की धारा 384 (रंगदारी) के मूल तत्व पूरी तरह से गायब थे, और यह धारा मूल प्राथमिकी का हिस्सा भी नहीं थी.
हितबद्ध गवाह और बीएनएसएस प्रावधान
इसके अलावा, निचली अदालत द्वारा जांचे गए गवाह पूरी तरह से मामले से जुड़े और हितबद्ध पक्ष थे. विशेष रूप से शिकायतकर्ता के पति और उनके कर्मचारी. जस्टिस श्रीवास्तव के निर्णय का एक मुख्य पहलू भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 223(1) के प्रावधानों के पूर्ण वैधानिक जनादेश पर केंद्रित था. सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णयों का हवाला देते हुए कोर्ट ने जोर दिया कि बीएनएसएस ने शिकायत पर संज्ञान से पूर्व आरोपी को नोटिस देने का प्रावधान किया है.
अनिवार्य प्रावधान की अनदेखी गंभीर त्रुटि
निचली अदालत से मंगवाई गई स्थिति रिपोर्ट से स्पष्ट रूप से यह सत्यापित हुआ कि संज्ञान आदेश से पहले याचिकाकर्ता को कोई नोटिस या समन जारी नहीं किया गया था. जस्टिस श्रीवास्तव ने फैसला सुनाया कि इस अनिवार्य प्रावधान को दरकिनार करना एक गंभीर त्रुटि है, जो प्राकृतिक न्याय और विधायी मंशा पर चोट करती है. इससे यह आदेश प्रक्रियात्मक अनियमितता के बजाय कानूनी रूप से पूरी तरह अमान्य हो जाता है.
आपराधिक कानून मशीनरी का दुरुपयोग गलत
ऐतिहासिक फैसलों का हवाला देते हुए कोर्ट ने कड़ी आलोचना की कि किस तरह विरोधियों को परेशान करने और व्यक्तिगत बदले लेने के लिए आपराधिक कानून मशीनरी का दुरुपयोग किया जाता है. सुब्रत रॉय सहारा बनाम भारत संघ का उल्लेख करते हुए जस्टिस श्रीवास्तव ने दोहराया कि जब कोई निर्दोष नागरिक अर्थहीन आपराधिक मुकदमों के जाल में फंसता है, तो उसे गहरा मानसिक, सामाजिक और वित्तीय कष्ट सहना पड़ता है. फालतू मुकदमों को शुरुआत में ही कुचल दिया जाना चाहिए.
प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग माना गया
हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल के लैंडमार्क मापदंडों का उपयोग करते हुए, पटना हाईकोर्ट ने माना कि इस अभियोजन को आगे बढ़ाने की अनुमति देना अदालत की प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग होगा. यह निष्कर्ष निकालते हुए कि इस कार्यवाही को जारी रखने से न्यायिक समय की बर्बादी के अलावा कोई अन्य उद्देश्य पूरा नहीं होगा, जस्टिस श्रीवास्तव ने याचिकाकर्ता राकेश कुमार तिवारी के हक में फैसला सुनाया और उनके खिलाफ चल रहे मामले को पूरी तरह खत्म कर दिया.
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