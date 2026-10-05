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पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, निचली अदालत का समन आदेश किया गया रद्द

पटना : निचली अदालत के यांत्रिक संज्ञान पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है.फर्जी अपहरण कांड में निर्दोषों को घसीटने पर पटना हाईकोर्ट ने समन आदेश रद्द कर दिया है. बिना ठोस सबूतों के केस दर्ज करने और निचली अदालतों द्वारा आंख मूंदकर संज्ञान लेने के खेल पर पटना हाईकोर्ट ने कड़ा प्रहार किया है.

हाईकोर्ट का कड़ा रुख

पीरो थाना कांड (भोजपुर, आरा) से जुड़े एक चर्चित अपहरण मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस चंद्र शेखर झा की एकल पीठ ने आरा के एसीजेएम- 1 की अदालत द्वारा पारित समन आदेश को सिरे से खारिज और रद्द कर दिया है. ये मामला 15 वर्षीय नाबालिग लड़की के कथित किडनैपिंग से जुड़ा था, जिसमें मुख्य आरोपी अमित कुमार के माता-पिता और और मामा को घसीट लिया गया था. पुलिस जांच और क्लोजर रिपोर्ट में इन परिजनों की कोई संलिप्तता नहीं पाई गई थी.

परिजनों को मामले में घसीटने पर कोर्ट सख्त

इसके बावजूद, निचली अदालत ने पुलिस की फाइनल रिपोर्ट को नजरअंदाज करते हुए धारा 366(ए) आईपीसी के तहत परिजनों के खिलाफ केस चला दिया. धारा 164 सीआरपीसी के तहत दर्ज अपने ही बयान में लड़की ने खुद किसी भी तरह के अपहरण या परिजनों की भूमिका से साफ इनकार कर दिया था.

पीड़िता के इनकार पर सवाल

कोर्ट ने सवाल उठाया कि जब पीड़िता खुद अपहरण की बात नकार रही है, तो अदालती ट्रायल किस बुनियाद पर जारी रखा जा सकता था? हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यद्यपि मजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट से असहमत होने का अधिकार है, लेकिन ठोस सबूतों और तथ्यों की अनदेखी कर केवल मनगढ़ंत दावों पर संज्ञान लेना कानून का दुरुपयोग है.