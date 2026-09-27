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'ठेकेदार का पैसा रोकना गलत' अधिकारियों की लापरवाही के लिए पटना हाईकोर्ट की दो टूक

पटना हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

पटना: बिहार की राजधानी पटना में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के अधिकारियों की प्रशासनिक और तकनीकी कमियों का खामियाजा ठेकेदार पर फोड़ने वाली कार्यशैली पर कड़ा रुख अपनाया है. जस्टिस जी. अनुपमा चक्रवर्ती की एकल पीठ ने 'मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना' के तहत सड़क निर्माण करने वाले ठेकेदार की याचिका स्वीकार कर ली है. कोर्ट ने जिलाधिकारी, खगड़िया के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसके तहत ठेकेदार का बकाया भुगतान और सुरक्षा जमा राशि रोक दी गई थी.