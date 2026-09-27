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'ठेकेदार का पैसा रोकना गलत' अधिकारियों की लापरवाही के लिए पटना हाईकोर्ट की दो टूक

पटना हाईकोर्ट ने अफसरों की लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाते हुए खगड़िया डीएम का आदेश रद्द कर ठेकेदार को ब्याज सहित भुगतान का निर्देश दिया.

PATNA HC CONTRACTOR PAYMENT CASE
पटना हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 27, 2026 at 3:29 PM IST

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पटना: बिहार की राजधानी पटना में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के अधिकारियों की प्रशासनिक और तकनीकी कमियों का खामियाजा ठेकेदार पर फोड़ने वाली कार्यशैली पर कड़ा रुख अपनाया है. जस्टिस जी. अनुपमा चक्रवर्ती की एकल पीठ ने 'मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना' के तहत सड़क निर्माण करने वाले ठेकेदार की याचिका स्वीकार कर ली है. कोर्ट ने जिलाधिकारी, खगड़िया के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसके तहत ठेकेदार का बकाया भुगतान और सुरक्षा जमा राशि रोक दी गई थी.

₹1.37 करोड़ का था पूरा अनुबंध

यह मामला ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार के पंजीकृत श्रेणी-II ठेकेदार नवीन कुमार (निवासी: बेगूसराय) से जुड़ा हुआ है. उन्हें खगड़िया जिले में बखरी बस स्टैंड से बलुआही बापू पार्क तक 2.70 किमी बाईपास सड़क निर्माण का ठेका आवंटित किया गया था. इस पूरे प्रोजेक्ट की अनुबंध राशि ₹1.37 करोड़ निर्धारित थी, जिसे तय समय के भीतर पूरा किया जाना था.

काम पूरा होने पर भी अटकाया भुगतान

उक्त ठेकेदार ने 12 महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सड़क निर्माण का काम संतोषजनक ढंग से पूरा कर लिया और कार्य पूरा होने का प्रमाणपत्र भी प्राप्त कर लिया. कुल अनुबंध राशि में से ₹1,22,89,020 का भुगतान किया जा चुका था. लेकिन अंतिम बिल के ₹13,67,134/- और सिक्योरिटी डिपॉजिट के ₹6,14,451/- (कुल ₹19,81,585/-) का भुगतान अधिकारियों ने अटका दिया था.

खगड़िया डीएम ने खारिज किया था दावा

इससे पहले वर्ष 2017 में भी हाईकोर्ट ने डीएम, खगड़िया को ठेकेदार के दावे का निपटारा करने का निर्देश दिया था. हालांकि, डीएम खगड़िया ने 15 दिसंबर, 2017 को यह कहते हुए भुगतान खारिज कर दिया था कि विभाग के अधीक्षण अभियंता द्वारा उचित पर्यवेक्षण नहीं किया गया. उन्होंने दलील दी थी कि मेजरमेंट बुक में कमियां थीं और एस्टीमेट में तकनीकी खामियां पाई गईं.

लापरवाही का दोष ठेकेदार पर नहीं

इस पर जस्टिस जी. अनुपमा चक्रवर्ती ने स्पष्ट किया कि यदि विभागीय अधिकारियों ने अपने प्रशासनिक दायित्वों, पर्यवेक्षण या रिकॉर्ड-कीपिंग में लापरवाही बरती है, तो इसका दोष ठेकेदार पर नहीं डाला जा सकता. जब काम पूरा हो चुका है और ठेकेदार द्वारा किसी चूक या अनुबंध के उल्लंघन का कोई सबूत नहीं है, तो उसका बकाया भुगतान रोकना पूरी तरह अनुचित है.


"यदि विभागीय अधिकारियों ने अपने प्रशासनिक दायित्वों, पर्यवेक्षण या रिकॉर्ड-कीपिंग में लापरवाही बरती है, तो इसका दोष ठेकेदार पर नहीं डाला जा सकता. जब काम पूरा हो चुका है और ठेकेदार द्वारा किसी चूक या अनुबंध के उल्लंघन का कोई सबूत नहीं है, तो उसका बकाया भुगतान रोकना पूरी तरह अनुचित है."- जस्टिस जी. अनुपमा चक्रवर्ती

ब्याज के साथ भुगतान करने का निर्देश

हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी, खगड़िया का दिनांक 15.12.2017 का खारिज करने वाला वह पुराना आदेश पूरी तरह से रद्द कर दिया है. अदालत ने ठेकेदार के अंतिम बिल और सिक्योरिटी डिपॉजिट की रोकी गई राशि को तुरंत जारी करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने पूर्व आदेश के अनुरूप रोकी गई स्वीकृत राशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज के साथ भुगतान करने का स्पष्ट निर्देश जारी किया है.

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जस्टिस जी अनुपमा चक्रवर्ती का फैसला
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