एनर्जी ड्रिंक को लेकर थाने में दर्ज प्राथमिकी को पटना HC ने किया रद्द

पटना : पटना हाईकोर्ट ने एनर्जी ड्रिंक को लेकर रामकृष्णानगर थाना में दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया. जस्टिस आलोक कुमार पांडेय ने कुमारी पूनम की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद प्राथमिकी को निरस्त किया. कोर्ट को बताया गया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 419 और 420 और बिहार उत्पाद एवं निषेध अधिनियम की धारा 30(ए), 35(सी) और 32 के तहत रामकृष्ण नगर पुलिस थाना में दर्ज किया गया है.

समाचार पत्र में खबर के बाद जांच : कोर्ट को बताया गया कि पटना से प्रकाशित होने वाले एक दैनिक समाचार पत्र में खबर प्रकाशित हुई थी कि एनर्जी ड्रिंक के नाम पर बीयर बेची जा रही है. ये आरोप लगाया गया कि एनर्जी ड्रिंक के नाम पर बीयर से मिलता-जुलता कुछ बेचा जा रहा है. समाचार प्रकाशित होने के बाद एनर्जी ड्रिंक की जांच की गई. जांच के दौरान 4% से 5% अल्कोहल की मात्रा पाई गई.

पटना हाईकोर्ट (ETV Bharat)

रेड किया गया : उनका कहना था कि मधुबनी जिला के आबकारी अधीक्षक ने एनर्जी ड्रिंक की बिक्री और वितरण मेसर्स सिद्धि एंटरप्राइजेज द्वारा किये जाने की बात कही. इसके बाद आबकारी निरीक्षक और दो उप निरीक्षकों ने छापेमारी की. डब्ल्यूएफएम सुपर स्ट्रांग 10000 और 100000, थाउजेंड बोल्ट, कलालोन गोल्डन, किंगफर्मर के विभिन्न पेय पदार्थ जब्त किया. दो कर्मी को गिरफ्तार किया गया.

'पेय पदार्थ अल्कोहल रहित' : उनका कहना था कि अल्कोहल युक्त पेय (बीयर) को एनर्जी ड्रिंक के नाम पर बेचा जा रहा था. फर्म के मालिक और कर्मचारी ब्रांडेड बीयर जैसी बोतलों के आकार और नाम का उपयोग कर रहे थे. जबकि फर्म को नई दिल्ली स्थित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से वैध लाइसेंस प्राप्त है. उन्होंने कोर्ट को बताया कि उत्पादों को लांच करने से पहले पेय पदार्थों का परीक्षण किया गया था और पाया गया था कि पेय पदार्थ अल्कोहल रहित हैं.