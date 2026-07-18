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पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, ताड़ी पीने के जुर्म में सिपाही को नौकरी से हटाना गलत

पटना हाईकोर्ट ने कहा, ब्रेथ एनेलाइजर रिपोर्ट बिना सिपाही राम प्रवेश सिंह को नौकरी से हटाना गलत, पढ़िए पूरी खबर

patna high court
सांकेतिक तस्वीर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 18, 2026 at 9:43 AM IST

3 Min Read
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पटना: पटना हाईकोर्ट ने ताड़ी पीने के जुर्म में सेवा से बर्खास्त पीटीसी (लेखक/कांस्टेबल) को एक बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने सेवा से बर्खास्त आदेश को निरस्त कर दिया. जस्टिस हरीश कुमार की एकलपीठ ने पीटीसी सिपाही राम प्रवेश सिंह की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया.

पटना हाईकोर्ट ने कहा कि विभागीय कार्रवाई के दौरान ब्रेथ एनेलाइजर रिपोर्ट को पेश किया गया और न ही ब्रेथ एनेलाइजर करने वाले व्यक्ति का परीक्षण किया गया. उसी के आधार पर आवेदक को दोषी करार देते हुए सेवा से बर्खास्त कर दिया गया.

अदालत ने कहा कि शराब के सेवन के आरोप को सिद्ध किये बिना बर्खास्तगी आदेश जारी कर दिया गया. जांच अधिकारी का परम कर्तव्य है कि वह पक्षों की ओर से पेश साक्ष्यों के आधार पर आदेश जारी करे.

आवेदक की ओर से अधिवक्ता संजय कुमार गिरि ने कोर्ट को बताया कि आवेदक नवादा जिले के पाकरिबारवान पुलिस थाना में पीटीसी (लेखक/कांस्टेबल) के पद पर पदस्थापित था.

शराब के नशे में होने के आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया और बिहार निषेध एवं उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 37(सी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई. ब्रेथ एनेलाइजर से जांच की गई.

उसे पाकरीबारावां के स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. जहां डॉक्टर ने उसकी जांच की.जांच के दौरान डॉक्टर ने पाया कि मुंह से ताड़ी का दुर्गंध आ रहा है. जिसके बाद आवेदक को सेवा से निलंबित कर विभागीय कार्यवाही शुरू की गई.

कार्रवाई के दौरान कहा गया कि बीमारी के इलाज के लिए डॉक्टर के सलाह पर ताड़ी का सेवन किया था. वह 1986 से कांस्टेबल के रूप में कार्यरत था और अपनी सराहनीय सेवा के लिए उसे कई प्रशंसा पत्र मिल चुका हैं.

पूरे करियर में उसका सेवा रिकॉर्ड बेदाग रहा हैं. वही सरकारी वकील ने अर्जी का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि बिहार में ताड़ी बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 2(16) के तहत देसी/पारंपरिक शराब की परिभाषा में आता है.

उन्होंने बर्खस्तगी आदेश को सही ठहराते हुए याचिका को खारिज करने की कोर्ट से मांग की. कोर्ट ने सरकारी वकील की ओर से दी गई हर दलील को नामंजूर करते हुए आवेदक के बर्खस्तगी आदेश को निरस्त कर दिया.

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