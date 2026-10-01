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'केवल चार्जशीट में नाम होने से अपराध साबित नहीं होता'..HC ने रद्द किया FIR और निचली अदालत का आदेश

पटना हाईकोर्ट का फैसला ( ETV Bharat )

पटना : बिहार की पटना हाईकोर्ट ने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के दो पूर्व अधिकारियों गोपाल और रूप रॉय को राहत देते हुए उनके खिलाफ आरा के नवादा थाना कांड संख्या 292/2015 में संज्ञान लेने के निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया है. जस्टिस चंद्र शेखर झा की एकल पीठ ने क्रिमिनल मिसलेनियस याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्णय सुनाया.​