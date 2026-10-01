ETV Bharat / state

'केवल चार्जशीट में नाम होने से अपराध साबित नहीं होता'..HC ने रद्द किया FIR और निचली अदालत का आदेश

ओरिएंटल बैंक के दो पूर्व अधिकारियों के खिलाफ दर्ज FIR और निचली अदालत का आदेश रद्द कर पटना हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की. पढ़ें-

पटना हाईकोर्ट का फैसला
पटना हाईकोर्ट का फैसला (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 1, 2026 at 12:33 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना : बिहार की पटना हाईकोर्ट ने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के दो पूर्व अधिकारियों गोपाल और रूप रॉय को राहत देते हुए उनके खिलाफ आरा के नवादा थाना कांड संख्या 292/2015 में संज्ञान लेने के निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया है. जस्टिस चंद्र शेखर झा की एकल पीठ ने क्रिमिनल मिसलेनियस याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्णय सुनाया.​

'केवल चार्जशीट में नाम होने से अपराध साबित नहीं..'

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 406, 420 और 120(B) के तहत कोई ठोस आधार नहीं बनता है. जहां तक इन याचिकाकर्ताओं का संबंध है, केवल आरोप-पत्र में नाम होने के आधार पर संज्ञान के आदेश को बनाए नहीं रखा जा सकता. किसी विशिष्ट आरोपी द्वारा अपराध किए जाने को दर्शाने वाले मूलभूत तथ्यों की आवश्यकता को केवल चार्जशीट प्रतिस्थापित नहीं कर सकती.

'ये कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग'

​सुप्रीम कोर्ट ने लगातार यह माना है कि मिनी-ट्रायल चलाने के लिए अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही उच्च हाईकोर्ट को वहां हस्तक्षेप करने का अधिकार है, जहां आरोप और सामग्री, अपने अंकित मूल्य पर भी, कथित अपराध के आवश्यक घटकों को उजागर करने में विफल रहते हैं या जहां अभियोजन जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा.

अनियमितता का पता चलने पर सीबीआई को सूचित किया

सामग्रियों का संचयी प्रभाव यह है कि कथित घटना दोनों याचिकाकर्ताओं के शामिल होने से पहले की है. प्रासंगिक समय में कोई भी याचिकाकर्ता संबंधित शाखा में तैनात नहीं था. उनके लिए कोई विशिष्ट कार्य या व्यक्तिगत लाभ नहीं दर्शाया गया है; महत्वपूर्ण रूप से, याचिकाकर्ता ने पदभार ग्रहण करने के बाद अनियमितताओं का पता चलने पर स्वयं कार्रवाई की और पदभार ग्रहण करने के अगले ही दिन सीबीआई को सूचित किया.

अदलात ने अपने आदेश में कहा कि- ''यह कोर्ट पाता है कि वर्तमान याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही जारी रखने से कोई वैध उद्देश्य पूरा नहीं होगा और यह कानून द्वारा आवश्यक मूलभूत सामग्री की अनुपस्थिति में आपराधिक प्रक्रिया को जारी रखने की अनुमति देने के समान होगा.''

निचली अदालत का आदेश भी किया रद्द

वहीं अदालत के अनुसार- ''नवादा थाना कांड संख्या 292 ऑफ 2015 के संबंध में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोजपुर (आरा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.02.2017 को उपर्युक्त दोनों याचिकाकर्ताओं के संबंध में और इसकी सभी परिणामी कार्यवाहियों के साथ एतद्द्वारा रद्द किया जाता है. ​हाईकोर्ट ने इस निर्णय के साथ ही याचिका को स्वीकार कर लिया और निचली अदालत को संबंधित रिकॉर्ड वापस भेजने का निर्देश दिया.''

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

PATNA HIGH COURT QUASHES CASE
ORIENTAL BANK EX OFFICERS
ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स
पटना हाईकोर्ट
PATNA HIGH COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.