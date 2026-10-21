'परीक्षा और मेरिट लिस्ट के बाद नहीं बदलेगी कैटेगरी', उर्दू अनुवादक अभ्यर्थियों को HC का झटका
पटना हाईकोर्ट ने बीएसएससी उर्दू अनुवादक भर्ती मामले में सिंगल बेंच का आदेश रद्द करते हुए चयन प्रक्रिया को दोबारा खोलने से इनकार किया.
Published : October 21, 2026 at 2:39 PM IST
पटना: पटना हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए बीएसएससी उर्दू अनुवादक भर्ती मामले में सिंगल बेंच के आदेश को रद्द कर दिया है. इसके साथ ही हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इस पूरी चयन प्रक्रिया को दोबारा खोलने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है. अदालत के इस कड़े रुख से गलत श्रेणी का हवाला देकर राहत मांग रहे अभ्यर्थियों को बहुत बड़ा झटका लगा है.
कोर्ट के इस फैसले के बाद बिहार में सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे युवाओं और भर्ती प्रक्रियाओं से जुड़ा यह एक बेहद अहम कानूनी विवाद अब पूरी तरह सुलझ गया है. पटना हाईकोर्ट ने बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) द्वारा वर्ष 2019 में निकाली गई उर्दू अनुवादक के पदों पर भर्ती के मामले में यह दूरगामी निर्णय सुनाया है.
कोर्ट ने क्या कहा?
हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सिंगल बेंच के उस आदेश को खारिज कर दिया है, जिसमें आयोग को अभ्यर्थियों की श्रेणी की नए सिरे से जांच करने का निर्देश दिया गया था. चीफ जस्टिस वी. कामेश्वर राव और जस्टिस हरीश कुमार की खंडपीठ ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि, "चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियमों में बदलाव करना कानूनी रूप से उचित नहीं है."
क्या है मामला?
बिहार कर्मचारी चयन आयोग की ओर से विज्ञापन संख्या 01/2019 के तहत कुल 1,294 उर्दू अनुवादक के पदों पर नियुक्तियां निकाली गई थीं. इस पूरी भर्ती प्रक्रिया के खिलाफ कुछ असफल अभ्यर्थियों ने एकल पीठ में याचिका दायर की थी. याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि विज्ञापन में अति पिछड़ा वर्ग के लिए 'EBC' की जगह 'MBC' शब्द लिखा था.
अभ्यर्थियों की दलील
अभ्यर्थियों का कहना था कि इस शब्द के चलते वे भ्रमित हो गए और उन्होंने फॉर्म भरते समय अपनी श्रेणी 'BC' यानी पिछड़ा वर्ग चुन ली. काउंसलिंग के दौरान जब उन्हें इबीसी श्रेणी का लाभ देने से मना कर दिया गया, तब उन्होंने कोर्ट का रुख किया था. इसके विरोध में आयोग के वरिष्ठ वकीलों ने कोर्ट में दमदार तर्क रखे.
सरकारी वकील ने रखा अपना पक्ष
आयोग के वकीलों ने बताया कि विज्ञापन के हिंदी संस्करण में हर जगह स्पष्ट रूप से 'अत्यन्त पिछड़ा वर्ग' लिखा गया था. कुल 70,824 उम्मीदवारों में से 31,344 अभ्यर्थियों ने सफलतापूर्वक इबीसी श्रेणी के तहत ही आवेदन किया था. इससे यह पूरी तरह साबित होता है कि विज्ञापन की शर्तों में कोई अस्पष्टता नहीं थी.
कोर्ट का फैसला
हाईकोर्ट ने भी माना कि 'अत्यन्त पिछड़ा वर्ग' के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द (MBC और EBC) एक ही वर्ग के पर्यायवाची हैं. इससे कोई भ्रम उत्पन्न नहीं होता है. सुप्रीम कोर्ट के प्रसिद्ध फैसलों का हवाला देते हुए खंडपीठ ने दोहराया कि लोक नियुक्तियों में चयन प्रक्रिया हमेशा विज्ञापन की सख्त शर्तों के दायरे में ही होनी चाहिए.
कोर्ट ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि जब पूरी चयन प्रक्रिया, लिखित परीक्षा, काउंसलिंग और अंतिम मेरिट लिस्ट का चरण पूरा हो चुका हो, तो असफल उम्मीदवारों को अपनी श्रेणी बदलने की अनुमति नहीं दी जा सकती. हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच के 7 जनवरी, 2026 के आदेश को निरस्त कर याचिका खारिज कर दी.
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