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'परीक्षा और मेरिट लिस्ट के बाद नहीं बदलेगी कैटेगरी', उर्दू अनुवादक अभ्यर्थियों को HC का झटका

पटना हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

पटना: पटना हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए बीएसएससी उर्दू अनुवादक भर्ती मामले में सिंगल बेंच के आदेश को रद्द कर दिया है. इसके साथ ही हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इस पूरी चयन प्रक्रिया को दोबारा खोलने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है. अदालत के इस कड़े रुख से गलत श्रेणी का हवाला देकर राहत मांग रहे अभ्यर्थियों को बहुत बड़ा झटका लगा है.

कोर्ट के इस फैसले के बाद बिहार में सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे युवाओं और भर्ती प्रक्रियाओं से जुड़ा यह एक बेहद अहम कानूनी विवाद अब पूरी तरह सुलझ गया है. पटना हाईकोर्ट ने बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) द्वारा वर्ष 2019 में निकाली गई उर्दू अनुवादक के पदों पर भर्ती के मामले में यह दूरगामी निर्णय सुनाया है.