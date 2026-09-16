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पटना हाइकोर्ट ने बिहार स्वास्थ्य विभाग को दिया करारा झटका, 3 महीने में बहाली का आदेश

पटना हाइकोर्ट ने बुधवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए दो डॉक्टरों को बड़ी राहत दी है. रिपोर्ट- आनंद वर्मा

Patna High Court
पटना हाइकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 16, 2026 at 7:35 PM IST

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पटना : पटना हाइकोर्ट ने बिहार स्वास्थ्य विभाग को करारा झटका देते हुए दो सरकारी चिकित्सा अधिकारियों (मेडिकल ऑफिसर्स) के सेवा से बर्खास्तगी आदेश को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि गवाहों से पूछताछ किए बिना और केवल कागजी पत्राचार के आधार पर एकतरफा कार्रवाई करना कानून की नजर में बिल्कुल भी टिकाऊ नहीं है.

इस तरह से बर्खास्तगी अवैध है- HC

​डॉ. अशोक कुमार प्रसाद और डॉ. मो. इशरत हुसैन की रिट याचिकाओं पर सभी सम्बन्धित पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस कुमार मनीष की एकल पीठ ने निर्णय सुनाया. कोर्ट ने कहा कि बिहार सेवा संहिता के नियम 76 के तहत बिना उचित विभागीय जांच के लंबे समय से अनधिकृत अनुपस्थिति के नाम पर बर्खास्तगी अवैध है. हाईकोर्ट ने विभाग के दोनों बर्खास्तगी ज्ञापनों (मेमो नंबर 166(9) दिनांक 09.02.2017 और मेमो नंबर 1145(9) दिनांक 31.10.2016 को पूरी तरह से रद्द करते हुए दोनों डॉक्टरों की तत्काल बहाली का आदेश दिया.​

HC ने स्वास्थ्य विभाग की इन गंभीर गलतियों को पकड़ा

​कोर्ट ने पाया कि विभाग ने आरोपों को साबित करने के लिए किसी भी मौखिक गवाह का परीक्षण नहीं कराया, जो कि बिहार सीसीए नियमावली रुल के नियम 17(14) का सीधा उल्लंघन है. ​बिना तामील के एकतरफा कार्रवाई की गयी. डाक विभाग की रिपोर्ट से स्पष्ट था कि कारण बताओ नोटिस डॉक्टरों को मिले ही नहीं थे. डाक टिप्पणी थी कि सीवान में रहते हैं. इसके बावजूद विभाग ने बिना समन दिए एकतरफा जांच रिपोर्ट बना दी.

डॉक्टरों को सजा देने से पहले विभागीय जांच की रिपोर्ट तक नहीं सौंपी गई, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है. ​बीपीएससी की सलाह को भी नजरअंदाज किया गया. डॉ. प्रसाद के मामले में बिहार लोक सेवा आयोग ने बर्खास्तगी की सजा पर असहमति जताई थी, लेकिन विभाग ने मनमाने ढंग से उसे रद्द कर दिया.

3 महीने में बहाल करने का आदेश

​कोर्ट ने आदेश दिया कि दोनों डॉक्टरों को उनके पद पर 3 महीने के भीतर पुनः बहाल किया जाए. बर्खास्तगी के दौरान के वेतन और सेवा अवधि के निर्धारण का निर्णय सक्षम प्राधिकारी कानून के अनुसार लेंगे. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि राज्य सरकार चाहे तो नियमों का सख्ती से पालन करते हुए और डॉक्टरों को सुनवाई का पूरा अवसर देकर नए सिरे से कार्रवाई शुरू कर सकती है.

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