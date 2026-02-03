ETV Bharat / state

बिहार के मंत्री संतोष सुमन को उच्च न्यायालय से बड़ी राहत, जानें पूरा मामला

पटना : पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के लघु सिंचाई मंत्री और हम पार्टी के अध्यक्ष संतोष कुमार मांझी उर्फ संतोष सुमन को राहत देते हुए उनके विरुद्ध दायर मामलें को रद्द कर दिया. जस्टिस संदीप कुमार ने इस मामले पर सभी पक्षों को सुनने के बाद ये आदेश दिया.

क्या था मामला? : याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने बताया कि बोधगया के थाना कांड संख्या 199/17 तारीख 1अप्रैल 2017 को संतोष कुमार मांझी के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया. गया के चीफ जुडिसियल मैजिस्ट्रेट ने संतोष कुमार मांझी के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के अंतर्गत 2 फरवरी 2021 को संज्ञान लिया.

किन धाराओं के तहत मामला हुआ था दर्ज? : इनमें धारा 109, 147, 148, 149, 188, 341, 323, 325, 338, 354 बी, 353, 427, 506 भारतीय दंड संहिता के तहत लगाया गया. साथ ही पुलिस एक्ट 2007 की धारा 72, सार्वजानिक संपत्ति की हानि रोकने का 1984 का सेक्शन 4 की धाराएं भी लगाई गई थी, जिसके अंतर्गत चीफ जुडिसियल मैजिस्ट्रेट, गया ने संज्ञान लिया था.

अधिवक्ता दीनू कुमार ने बताया कि प्राथमिकी के आधार पर कोई मामला नहीं था और याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई मामला नहीं था. याचिकाकर्ता ने सिर्फ जनसभा को सम्बोधित किया था. उनके विरुद्ध ये मामला गलत ढंग से मुकदमा चलाने और कानूनी वैधता का दुरूपयोग था.

सरकारी अधिवक्ता झारखंडी उपाध्याय ने जो हलफनामा कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया, उसमें ये कहा गया कि वे सिर्फ सार्वजनिक जनसभा को सम्बोधित कर रहे थे. एक दलित लड़की का अपहरण कर लिया गया था. ये भी आरोप लगा कि उस दलित लड़की के साथ बलात्कार किया गया और इसी सम्बन्ध में आयोजित जनसभा को संतोष कुमार मांझी सम्बोधित कर रहे थे.