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बिहार सरकार ने थाना अध्यक्ष को सेवा से किया था बर्खास्त, पटना HC ने रद्द किया फैसला

पटना उच्च न्यायालय ने अहम फैसला सुनाया है. बर्खास्त किए गए अधिकारी को बड़ी राहत दी है. रिपोर्ट- आनंद वर्मा

Patna High Court
पटना उच्च न्यायालय (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 3, 2026 at 8:41 PM IST

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पटना : पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए लखनौर थाना (मधुबनी) के पूर्व थाना अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा की सेवा से बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने उन्हें सभी सेवा-संबंधी और सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करने का निर्देश दिया है.

क्या है पूरा मामला?

ये मामला वर्ष 2011 में मुंबई पुलिस के साथ एक संयुक्त छापेमारी के दौरान आरोपी के फरार होने और जब्त सामानों की सूची में अनियमितता के आरोप में तत्कालीन थाना अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा को निलंबित कर दिया गया था. साथ ही विभागीय जांच शुरू की गई थी. जांच के बाद 12 जून 2014 को उन्हें पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था. इसके खिलाफ दायर अपील को भी विभागीय अधिकारियों ने रद्द कर दिया था.

कोर्ट ने विभागीय कार्रवाई में कई गंभीर खामियां पाईं

मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस कुमार मनीष की एकल पीठ ने विभागीय कार्रवाई में कई गंभीर खामियां पाईं. कोर्ट ने इसे ​प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन माना. याचिकाकर्ता को बचाव के लिए मांगे गए जरूरी कागजात और दस्तावेज मुहैया नहीं कराए गए थे. विभागीय जांच में कोई प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया था. जांच अधिकारी ने खुद ही अभियोजक और जज दोनों की भूमिका निभाई, जो न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है.

​एक ही अधिकारी बना जज और अपीलकर्ता

दरअसल, जिस अधिकारी ने बर्खास्तगी का मूल आदेश दिया था, उसी स्तर पर अपील भी रद्द की गई. कोर्ट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में जज नहीं हो सकता. इसी मामले से जुड़े एक अन्य दारोगा (संजीव कुमार सुमन) की बर्खास्तगी को हाईकोर्ट पहले ही रद्द कर चुका था.

आदेश को किया रद्द

हाईकोर्ट ने 12 जून 2014 के बर्खास्तगी आदेश (दरभंगा रेंज आदेश संख्या160/14) और 03 अक्टूबर 2016 के अपीलीय आदेश को पूरी तरह से रद्द कर दिया. कोर्ट ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को उनकी सेवानिवृत्ति तिथि 01.10.2014 तक सेवा की निरंतरता मानते हुए, अगले 3 महीनों के भीतर उनके सभी बकाये और सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान सुनिश्चित किया जाए.

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