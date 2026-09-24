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पटना हाईकोर्ट ने केंद्रीय विश्वविद्यालय के फैसले को किया रद्द, छात्र को मिली बड़ी राहत

पटना उच्च न्यायालय ने गुरुवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाया. महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के फैसले को निरस्त कर दिया. रिपोर्ट- आनंद वर्मा

PATNA HIGH COURT
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 24, 2026 at 5:48 PM IST

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पटना : पटना हाईकोर्ट ने महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा पीजी मीडिया स्टडीज के छात्र आकाश कुमार के खिलाफ जारी अनिश्चितकालीन निष्कासन आदेश को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने विश्वविद्यालय को आदेश दिया है कि छात्र को तुरंत बहाल किया जाए और उसे परीक्षाओं में शामिल होने की अनुमति दी जाए.

क्या है मामला?

ये ​मामला विश्वविद्यालय में गैर-शिक्षण कर्मचारी की पदोन्नति में कथित गड़बड़ियों से जुड़ा है. छात्र आकाश कुमार ने सोशल मीडिया पर इस प्रशासनिक अनियमितता को उजागर किया था, जिसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने उन्हें पहले निलंबित किया. फिर अनिश्चित काल के लिए परिसर से निष्कासित कर दिया.

'छात्र पर अनिश्चितकालीन प्रतिबंध भविष्य बर्बाद करने जैसा'

इस कार्रवाई के दौरान छात्र को न तो जांच रिपोर्ट दी गई और न ही निष्कासन को लेकर कोई स्पष्ट कारण बताओ नोटिस दिया गया.​विश्वविद्यालय के इस एकतरफा कार्रवाई पर कड़ा रुख अपनाते हुए जस्टिस हरीश कुमार ने कहा कि किसी छात्र पर अनिश्चितकालीन प्रतिबंध लगाना उसके भविष्य को बर्बाद करने जैसा है.

PATNA HIGH COURT
पटना हाईकोर्ट (ETV Bharat)

'किसी भी स्थिति में कानूनी रूप से मान्य नहीं'

हाईकोर्ट ने इस सजा को छात्र के अकादमिक कैरियर की हत्या करार देते हुए कहा कि यह किसी भी स्थिति में कानूनी रूप से मान्य नहीं है. कोर्ट ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अनिश्चित काल के लिए निष्कासन जैसी अत्यधिक कठोर सजा देने से पहले जो प्रथम दृष्टया अधिनियम और अध्यादेश के तहत अधिकृत भी नहीं लगती याचिकाकर्ता को जांच रिपोर्ट के साथ कारण बताओ नोटिस तक नहीं दिया गया.

छात्र को भी अनुशासन बनाए रखने की सलाह

यह कार्रवाई निष्पक्षता की कसौटी पर खरी नहीं उतरती और प्राकृतिक न्याय का स्पष्ट उल्लंघन है. ​हाईकोर्ट ने ओएसडी (प्रशासन) द्वारा जारी 14 अगस्त, 2024 के निष्कासन आदेश को निरस्त करते हुए विश्वविद्यालय को निर्देश दिया कि आकाश कुमार को तुरंत उनके कोर्स में वापस लिया जाए. साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि छात्र से आगे अनुशासन बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है.

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