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पुलिस कस्टडी से दलित युवक के गायब होने के मामले की होगी CBI जांच, पटना हाईकोर्ट का आदेश

पटना: भोजपुर जिले में आबकारी पुलिस की कस्टडी से 31 वर्षीय दलित युवक सनोज कुमार के गायब होने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने ​सख्त कदम उठाया है. घटना के लगभग एक साल बीत जाने के बाद भी राज्य पुलिस और जांच एजेंसियों द्वारा कोई ठोस नतीजा न निकाले जाने पर कोर्ट ने इस पूरे मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने का आदेश दिया है.

पुलिस की कार्यशैली पर सवाल: जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद और जस्टिस आलोक कुमार सिन्हा की खंडपीठ ने पीड़ित पिता गौरी शंकर राम की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य पुलिस की निष्पक्षता और कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए.

क्या है मामला?: ​यह मामला 13 अगस्त 2025 का है, जब बिहिया थाना क्षेत्र के धरहरा मुसहर टोली से सेंट्रिंग मिस्त्री का काम करने वाले सनोज कुमार को आबकारी पुलिस ने पकड़ा था. परिजनों के अनुसार सनोज ने पुलिस हिरासत में रहते हुए फोन कर बताया था कि पुलिसकर्मी उसकी बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं, जिसके तुरंत बाद उसका फोन बंद हो गया.

घसीटकर पुलिस वाहन में बैठाया: प्रत्यक्षदर्शियों और सीसीटीवी फुटेज से भी यह बात सामने आई थी कि सनोज को घसीटकर पुलिस वाहन में बैठाया गया था. हालांकि आबकारी पुलिस का दावा था कि युवक चलती गाड़ी से कूदकर भाग गया, जिसे हाईकोर्ट ने पूरी तरह से खारिज कर दिया.

अदालत ​ने सुनवाई के दौरान पाया कि चूंकि इस मामले में आरोपी आबकारी विभाग और पुलिसकर्मी खुद हैं, इसलिए स्थानीय पुलिस ने जांच को प्रभावित करने और मामले को दबाने का प्रयास किया. कोर्ट ने कहा कि एक पूरी तरह बंद बोलेरो गाड़ी की डिग्गी खोलकर भागने की पुलिसिया कहानी मनगढ़ंत है. इसके अलावे आबकारी विभाग के एक अधिकारी द्वारा गायब युवक का मोबाइल कई दिनों तक छिपाकर रखने की बात भी सामने आई है, जिससे सबूत मिटाने के संदेह को बल मिलता है.