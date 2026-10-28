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'ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी की हार्ट अटैक से मौत होने पर देनी होगी अनुग्रह अनुदान राशि', पटना हाईकोर्ट का आदेश

पटना हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

पटना: बिहार में पटना हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए तैनात पुलिस कर्मी की हृदय गति रुकने से हुई मौत पर अनुग्रह अनुदान राशि देनी होगी. कोर्ट ने कहा कि सरकार को पुलिसकर्मियों के मामले में सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए,न कि सरकारी संकल्प का आधार बना कर तकनीकी आधार पर खारिज करना चाहिए.

पुलिस बल का मनोबल ऊंचा रखने के निर्देश