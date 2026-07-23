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भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई, बिहार सरकार से जवाब-तलब

भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई. कोर्ट ने बिहार सरकार से जवाब-तलब किया है. पढ़ें पूरी खबर..

Patna High Court
पटना हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 23, 2026 at 6:08 PM IST

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पटना: गुरुवार को भरत तिवारी की मां आशा देवी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जबाब तलब किया है. जस्टिस अरुण कुमार झा की अदालत ने सरकार को तीन सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है. साथ ही सीसीटीवी फुटेज, वीडियोग्राफी, वायरलेस लॉगबुक, मोबाइल फोन का डाटा सुरक्षित रखने का आदेश दिया है.

भरत तिवारी की मां की याचिका पर सुनवाई: याचिकाकर्ता आशा देवी की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार ने कोर्ट से पिछले 17 जून 2026 को हुए एनकाउंटर में शामिल सभी पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और निष्पक्ष तय समय सीमा के भीतर कानून के तहत जांच करने मांग की है.

BHARAT TIWARI ENCOUNTER
भरत तिवारी (फाइल) (ETV Bharat)

साथ ही घटना के दिन का सीसीटीवी फुटेज, वीडियोग्राफी, वायरलेस लॉगबुक, स्टेशन डायरी इंट्री, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, बॉडी कैमरा फुटेज, सीजर रिकॉर्ड, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट को सुरक्षित की गुहार लगाई है.

उनका कहना था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इंकवेस्ट रिपोर्ट और फोरेंसिक रिपोर्ट की प्रति आवेदिका को देने साथ में मृतक का मोबाइल फोन और उसके पास से जब्त सभी सामान वापस देने का निर्देश देने की मांग कोर्ट से की. उन्होंने कोर्ट को बताया कि 16/ 17 जून 2026 की रात बिना कुछ बताए आवेदिका के घर में बगैर महिला सिपाही के प्रवेश किये. जिसकी जांच करने का भी कोर्ट से मांग किये.

यहीं नहीं, 17 जून, 2026 को आवेदिका के पति काशीनाथ तिवारी को शाहपुर थाना में रखा गया. आवेदिका की ओर से पेश दलील को सुनने के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार को जबाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया. वहीं मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 28 अगस्त 2026 निर्धारित की है.

क्या है मामला?: दरअसल, भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में पुलिस ने मुठभेड़ के नाम पर स्थानीय युवक भरत भूषण तिवारी को गोली मार दी थी. इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. परिजनों का आरोप है कि भरत ने जब हथियार फेंक दिया, तब पुलिस ने उसे गोली मारी. हालांकि इस मामले में न्यायिक जांच आयोग की तरफ से जांच चल रही है.

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