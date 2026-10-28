पटना हाईकोर्ट ने टेंडर प्रक्रिया में मनमानी पर राज्य सरकार को लगाई फटकार, ठेकेदार को 5 लाख मुआवजे का आदेश
पटना हाईकोर्ट ने पांच लाख रुपये के आदेश को सही ठहराया और राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया. रिपोर्ट-आनंद वर्मा
Published : October 28, 2026 at 7:02 PM IST
पटना: बिहार में पटना हाईकोर्ट ने टेंडर प्रक्रिया में मनमानी पर राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए ठेकेदार को पांच लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ मामूली तकनीकी बहाने लगा कर एल-1 ठेकेदार को बाहर करना पूरी तरह मनमाना और गैरकानूनी है.
सरकार की अपील खारिज
इसके साथ ही कोर्ट ने एकलपीठ के फैसले पर हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया. वहीं पांच लाख रुपये का मुआवजा देने के आदेश को भी हाईकोर्ट ने सही ठहराया. कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से दायर अपील को खारिज कर दिया.
जनवरी, 2017 का मामला
जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा और जस्टिस विकास कुमार की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई की. ये मामला ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा टेंडर जारी करने से सम्बन्धित था. 30 जनवरी, 2017 को टेंडर कमेटी ने आवेदक सहित 5 बोलीदाताओं को तकनीकी रूप से योग्य पाया. 3 फरवरी, 2017 को वित्तीय बिड खुलने पर आवेदक को एल-1 घोषित किया गया.
विधायक की शिकायत पर जांच
आरोप है कि इसके बाद विधायक की शिकायत पर जांच हुई. टेंडर कमेटी ने एल-1 और एल-2 को स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट (एसबीडी) की धारा 4.5 बी (बी) का पालन नहीं करने का आरोप लगा दोनों को अयोग्य घोषित कर टेंडर रद्द कर दिया और नया टेंडर जारी कर दिया. दूसरे टेंडर में मेसर्स लक्ष्मण कुमार को एल-1 घोषित कर काम दे दिया गया, जिसे कोर्ट में चुनौती दी गई.
एकलपीठ के आदेश को सरकार ने दी चुनौती
एकलपीठ ने मामलें पर सुनवाई करते हुए कहा कि ठेकेदार को बाहर करने का आधार टिकने लायक नहीं है. तब तक काम 80% पूरा हो चुका था. एकलपीठ ने काम वापस दिलाने के बजाय ठेकेदार को 5 लाख रुपये बतौर मुआवजा देने का आदेश राज्य सरकार को दिया. राज्य सरकार ने एकलपीठ के आदेश को अपील दायर कर चुनौती दी.
राज्य सरकार का तर्क
राज्य सरकार की ओर से तर्क दिया गया कि एल-1 घोषित होने से कोई कंकलुडेड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, ठेकेदार ने नए टेंडर में हिस्सा भी नहीं लिया, और नुकसान का कोई दावा नहीं किया. सरकार ने एकलपीठ के 5 लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश को गलत बताया.
कोर्ट की टिप्पणी
वहीं इसपर कोर्ट ने सरकार की दलील खारिज कर दी. कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जब स्टांप पेपर शपथकर्ता के नाम से होने की कोई शर्त नहीं रखी गई थी तो फिर उस आधार पर किसी को अयोग्य ठहराना मनमानी है.
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