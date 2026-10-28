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पटना हाईकोर्ट ने टेंडर प्रक्रिया में मनमानी पर राज्य सरकार को लगाई फटकार, ठेकेदार को 5 लाख मुआवजे का आदेश

पटना हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

पटना: बिहार में पटना हाईकोर्ट ने टेंडर प्रक्रिया में मनमानी पर राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए ठेकेदार को पांच लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ मामूली तकनीकी बहाने लगा कर एल-1 ठेकेदार को बाहर करना पूरी तरह मनमाना और गैरकानूनी है.

सरकार की अपील खारिज