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मृत सरकारी कर्मचारी की दूसरी पत्नी को पारिवारिक पेंशन देने का आदेश, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

पटना: शनिवार को पटना हाईकोर्ट ने डेढ दशक के बाद पारिवारिक पेंशन के लिए संघर्ष कर रही एक विधवा को बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार के जल संसाधन विभाग के वर्ष 2019 के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसके तहत मृत सरकारी कर्मचारी की दूसरी पत्नी को पारिवारिक पेंशन देने से इनकार किया गया था.

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को सभी लंबित पेंशन लाभ 17 अप्रैल 2009 से यानी कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से जारी करने का निर्देश दिया है. जस्टिस पूर्णेंदु सिंह की एकलपीठ ने कुसुम देवी की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह महत्वपूर्ण फैसला 25 अगस्त 2026 को सुनाया.

क्या है मामला?: ये मामला जल संसाधन विभाग में ग्रेड-III क्लर्क के पद पर कार्यरत जय लाल साह से जुड़ा है. उनका निधन 17 अप्रैल, 2009 को हुआ था. कुसुम देवी उनकी दूसरी पत्नी थीं. पति की मृत्यु के बाद उन्होंने पहली पत्नी के साथ मिलकर अपने वैवाहिक जीवन से जन्मे छह बच्चों का पालन-पोषण और देखभाल की.

विभाग के आदेश को पलटा: कुसुम देवी को पारिवारिक पेंशन का लाभ देने से विभाग ने इनकार कर दिया था. इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा. इस याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मामले में शामिल मानवीय पहलू का भी न्यायिक संज्ञान लिया.