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आर्म्स लाइसेंस को लेकर पटना हाईकोर्ट ने DM को दिया निर्देश

पटना उच्च न्यायालय ( ETV Bharat )

पटना : पटना हाईकोर्ट ने सोमवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाया. शस्त्र लाइसेंस के आवेदन को स्पष्ट कारण बताये खारिज करने की प्रवृत्ति पर नाराजगी जताते हुए पटना के जिला मजिस्ट्रेट और पटना प्रमंडल के आयुक्त के आदेशों को निरस्त कर दिया.