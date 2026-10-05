आर्म्स लाइसेंस को लेकर पटना हाईकोर्ट ने DM को दिया निर्देश
आर्म्स लाइसेंस बिहार में एक बड़ा मुद्दा है. इसी बीच पटना उच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण आदेश दिया है. रिपोर्ट- आनंद वर्मा
Published : October 5, 2026 at 8:49 PM IST
पटना : पटना हाईकोर्ट ने सोमवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाया. शस्त्र लाइसेंस के आवेदन को स्पष्ट कारण बताये खारिज करने की प्रवृत्ति पर नाराजगी जताते हुए पटना के जिला मजिस्ट्रेट और पटना प्रमंडल के आयुक्त के आदेशों को निरस्त कर दिया.
'लाइसेंस देने में मनमानी नहीं होनी चाहिए'
जस्टिस आलोक कुमार की एकलपीठ ने ठेकेदार दिनेश कुमार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान अधिकारियों के कार्रवाई पर नाराजगी जताई है. कोर्ट ने कहा कि आर्म्स एक्ट के तहत शस्त्र लाइसेंस जारी करे. शस्त्र लाइसेंस देने में मनमानी नहीं होनी चाहिए.
क्या है पूरा मामला?
ये मामला आवेदक ठेकेदार दिनेश कुमार और उनकी पत्नी (मसौढ़ी नगर पालिका वार्ड-4 की निर्वाचित पार्षद) से संबंधित हैं. दरअसल 2022 में आत्मरक्षा के लिए एनपी बोर राइफल लाइसेंस के लिए उन्होंने आवेदन दिया था.
आवेदन को किया गया खारिज
इस आवेदन पर मसौढ़ी एसएचओ ने जांच कर लाइसेंस की अनुशंसा की और एसडीपीओ, एसडीओ, एसएसपी सह डीआईजी ने बिना किसी प्रतिकूल टिप्पणी के रिपोर्ट डीएम को भेज दी. इसके बावजूद पटना जिला मजिस्ट्रेट ने आवेदन को यह कहते हुये खारिज कर दिया कि प्रासंगिक दस्तावेज नहीं हैं और 'विशेष अनुशंसा' का अभाव है.
'जानलेवा हमला हो चुका है'
इस आदेश के खिलाफ आर्म्स अपील दायर की गई. प्रमंडलीय आयुक्त ने भी और पटना कमिश्नर ने भी अपील को खारिज कर दिया. आवेदक की ओर से कोर्ट को बताया गया कि वह एक केस में आरोपी था लेकिन वह बरी हो चुका है. उसका कहना था कि शस्त्र लाइसेंस आवेदन लंबित रहने के दौरान जानलेवा हमला हो चुका है.
DM को दिया गया निर्देश
दिनेश कुमार की ओर से कहा गया कि उनकी पत्नी अपराध प्रभावित क्षेत्र से पार्षद हैं. गृह विभाग ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को शस्त्र लाइसेंस देने के लिए प्राथमिकता देने का निर्देश 10 मार्च 2022 को दिया है. इसके बावजूद शस्त्र लाइसेंस नहीं दिया जा रहा है. कोर्ट ने डीएम और आयुक्त दोनों के आदेश को निरस्त करते हुए पटना डीएम को निर्देश देते हुए कहा कि तीन माह के भीतर शस्त्र लाइसेंस देने के बारे में नए सिरे से निर्णय लें.
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