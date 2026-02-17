ETV Bharat / state

'दूसरी पत्नी के पुत्र भी अनुकंपा पर नौकरी पाने के अधिकारी', पटना HC का बड़ा फैसला

पटना उच्च न्यायालय ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया. अदालत ने कहा कि दूसरी पत्नी के बेटे भी अनुकंपा पर नौकरी पाने के हकदार हैं.

PATNA HIGH COURT
कॉसेप्ट फोटो (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : February 17, 2026 at 8:59 PM IST

2 Min Read
पटना : पटना हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट कहा कि दूसरी पत्नी के पुत्र भी अनुकंपा पर नौकरी पाने के अधिकारी हैं. कोर्ट ने एकलपीठ के आदेश को निरस्त करते हुए सरकारी अधिकारियों को अनुकंपा पर नौकरी देने के आवेदन पर गुण दोष के आधार पर तीन माह के भीतर निर्णय लेने का आदेश दिया.

क्या है पूरा मामला : जस्टिस सुधीर सिंह और जस्टिस राजेश कुमार वर्मा की खंडपीठ ने दूसरी पत्नी के पुत्र रवि कुमार रंजन की ओर से दायर अपील (एलपीए) पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया. गौरतलब है कि सिंचाई विभाग के कर्मी ने अपने जीवन काल में दो शादियां की थीं. उनकी मौत के बाद दोनों पत्नियों के पुत्र ने अनुकंपा पर नौकरी पाने का आवेदन किया. लेकिन अधिकारी ने आवेदन को खारिज कर दिया. जिसे कोर्ट में चुनौती दी गई.

PATNA HIGH COURT
पटना उच्च न्यायालय (ETV Bharat)

सिंगल बेंच ने पहली पत्नी के बेटे के पक्ष में सुनाया फैसला : हाई कोर्ट की एकलपीठ ने दोनों भाइयों की ओर से दायर अर्जी पर एक साथ सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से जारी परिपत्र का हवाला देते हुए कहा कि बगैर सरकारी अनुमति के दूसरी शादी को वैध नहीं माना जायेगा. मृतक कर्मी की दूसरी पत्नी से जन्मे बच्चे अनुकंपा पर नौकरी पाने के अधिकारी नहीं हैं.

खंडपीठ ने दूसरी पत्नी के पुत्र को दी बड़ी राहत : एकलपीठ ने दूसरी पत्नी के बच्चे की ओर से दायर अर्जी को खारिज करते हुए पहली पत्नी के बच्चे की ओर से अनुकंपा पर नौकरी पाने के लिए दायर आवेदन पर कानून के तहत कार्रवाई करने का आदेश दिया. इस आदेश की वैधता को दूसरी पत्नी के पुत्र ने अपील दायर कर चुनौती दी. इस अपील पर सुनवाई कर कोर्ट ने दूसरी पत्नी के पक्ष में निर्णय दिया.

