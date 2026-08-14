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वोटर लिस्ट में जीवनसाथी का नाम होना वैध हिंदू विवाह का सबूत नहीं, पटना हाई कोर्ट का अहम फैसला

पटना: पटना हाई कोर्ट ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि वोटर लिस्ट में किसी महिला का नाम पत्नी के रूप में दर्ज होना वैध हिंदू विवाह का कानूनी सबूत नहीं माना जा सकता. जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस राणा विक्रम सिंह की खंडपीठ ने दुर्गावती देवी की ओर से दायर अपील को खारिज करते हुए यह फैसला दिया.

पटना हाई कोर्ट का अहम फैसला : पटना हाई कोर्ट ने हिंदू विवाह के कानूनी प्रावधानों को स्पष्ट किया. सिवान के पारिवारिक न्यायालय के फैसले को दुर्गावती देवी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें उसे सचिता चौधरी की पत्नी मानने से इंकार कर दिया गया था.

क्या था पूरा मामला? : दुर्गावती के अनुसार उसकी शादी 22 मई, 1990 को सुरेश चौधरी से हुई थी. उनसे एक बेटा 1994 और बेटी 1997 में हुई. इसके बाद सुरेश की असमय मौत हो गई.

कोर्ट में भरण-पोषण का मुकदमा दायर : 2002 में दुर्गावती ने अपने पहले पति के छोटे भाई सचिता चौधरी से शादी कर ली. बाद में ससुराल में प्रताड़ना के कारण वह घर छोड़कर चली गईं और 2004 में सिवान के पारिवार न्यायालय में भरण-पोषण का मुकदमा दायर किया.

क्या था कोर्ट का आदेश : 2005 में कोर्ट ने प्रत्येक माह 1000 रुपये भरण-पोषण देने का आदेश दिया. इसके बाद सचिता ने सिवान के पारिवार न्यायालय में मुकदमा दायर कर कहा कि दुर्गावती उसकी वैध पत्नी नहीं हैं, क्योंकि उनके बीच कोई विवाह संपन्न नहीं हुआ.

केवल कागजातों से नहीं मानी जाएगी शादी : 2020 में पारिवार न्यायालय ने सचिता के पक्ष में फैसला दिया. कोर्ट ने इस फैसले में हस्तक्षेप करने से साफ इंकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि हिंदू विवाह के लिए "सप्तपदी" या "सिंदूर दान" जैसे जरूरी अनुष्ठानों के मौखिक या दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किए गए.

अपीलकर्ता के दावे पर अदालत ने कहा कि ''सिर्फ वोटर लिस्ट में नाम दर्ज होने पर शादी की वैधता का दावा नहीं किया जा सकता, यह शादी का सबूत नहीं है. ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया गया, जिससे यह साबित हो सके कि अपीलकर्ता और प्रतिवादी के बीच हिंदू रीति-रिवाज से शादी हुई.''