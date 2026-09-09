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बक्सर जेल ब्रेक मामले में पटना हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला

पटना : पटना हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. बक्सर जेल ब्रेक मामले में बर्खास्त वार्डर को राहत दिया है. सेवामुक्ति के आदेश को कोर्ट ने रद्द कर दिया. दिसंबर 2016 में बक्सर सेंट्रल जेल से पांच कैदियों के फरार होने के बहुचर्चित मामले में हाईकोर्ट ने एक बड़ा और कड़ा निर्णय दिया है.

'जांच प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण और गैर-कानूनी'

कोर्ट ने उत्तर चक्र के दफा इंचार्ज व जेल वार्डर उपेंद्र दास की सेवामुक्ति के आदेश को पूरी तरह निरस्त कर दिया है. जस्टिस कुमार मनीष की एकल पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए बिहार सरकार और जेल प्रशासन की पूरी विभागीय जांच प्रक्रिया को प्रक्रियात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण और गैर-कानूनी करार दिया.

क्या है पूरा मामला?

30 और 31 दिसंबर, 2016 की मध्य रात्रि बक्सर सेंट्रल जेल के वार्ड नंबर 29 की खिड़की और दीवार तोड़कर पांच खतरनाक कैदी फरार हो गए थे. उक्त घटना के वक्त वार्डर उपेंद्र दास ड्यूटी पर तैनात थे. जेल प्रशासन ने उन पर लापरवाही और कैदियों को भगाने में मदद करने का आरोप लगाते हुए तुरंत निलंबित कर दिया और 19 जनवरी, 2018 को सेवा से बर्खास्त कर दिया था.

पटना उच्च न्यायालय (ETV Bharat)

कोर्ट ने क्या कहा?

मामले पर सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि विभाग ने बिना किसी ठोस सबूत और गवाहों के सिर्फ अनुमानों और रिपोर्टों के आधार पर इतना बड़ा निर्णय ले लिया था. कोर्ट ने अपने निर्णय में मुख्य रूप से इन खामियों को रेखांकित किया. बिहार सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 का उल्लंघन करते हुए किसी भी मुख्य गवाह (जैसे जांच अधिकारी, पुलिस अधीक्षक या थाना प्रभारी) का मौखिक बयान दर्ज नहीं कराया गया.