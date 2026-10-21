पटना हाईकोर्ट ने जमीन मालिकों को दिया झटका, गलत तरीके से मुआवजा लिया तो करना पड़ेगा वापस
पटना हाईकोर्ट ने एक सुनवाई करते हुए जमीन मालिकों को बड़ा झटका दिया. मामला भारत-नेपाल सीमा सड़क निर्माण से जुड़ा है.
Published : October 21, 2026 at 2:27 PM IST
पटना: पटना हाईकोर्ट ने भारत-नेपाल सीमा सड़क निर्माण के नाम पर गलत तरीके से भारी मुआवजा उठाने वाले जमीन मालिकों को बड़ा झटका दिया है. अदालत ने साफ-साफ कहा कि, "अगर आवासीय बताकर खेती की जमीन का ज्यादा मुआवजा लिया गया है, तो सरकार को वह अतिरिक्त पैसा वसूलने का पूरा अधिकार है." जस्टिस सुधीर सिंह एवं जस्टिस राजेश कुमार वर्मा की खंडपीठ ने गोवर्धन साह (अररिया) द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है.
क्या है मामला?
साल 2016 में अररिया जिले के नरपतगंज, फारबिसगंज, कुरसाकांटा और सिकटी अंचल के 64 गांवों की 456 एकड़ से अधिक जमीन इंडो-नेपाल बॉर्डर रोड के लिए अधिग्रहित की गई थी. उस वक्त यह मामला आपातकालीन धारा 40 का था, इसलिए अनुमानित मूल्यांकन के आधार पर भू-स्वामियों को 'आवासीय भूमि' का भारी-भरकम मुआवजा और सोलेशियम दे दिया गया.
साल 2017 में खुलासा
सड़क बन गई और लोग पैसों पर कुंडली मारकर बैठ गए. लेकिन 2017 में जब शिकायतों के बाद 6 सदस्यीय जांच कमेटी गठित हुई, तो असली खेल का बड़ा खुलासा हुआ. जिस जमीन को कागजों में 'आवासीय' दिखाकर करोड़ों का भुगतान किया गया था, वह असल में कृषि योग्य (खेती की) जमीन थी.
जिला भू-अर्जन अधिकारी ने मार्च 2018 में नोटिस जारी कर अतिरिक्त पैसे वापस लौटाने का आदेश दे दिया. इसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने दलील दी कि अधिसूचना के समय खुद अधिकारियों ने जमीन को आवासीय माना था.
याचिकाकर्ता की दलील
याचिकाकर्ता का कहना था कि, "अब जब सड़क बनकर चालू हो चुकी है, तो इतने सालों बाद पैसे की रिकवरी करना पूरी तरह गैर-कानूनी है." हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की इन दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया. हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अनुमानित भुगतान कभी भी अंतिम नहीं होता है.
अदालत ने कहा कि, आपातकालीन प्रावधान में दिया गया शुरुआती 80 फीसदी मुआवजा महज एक अनुमान था, न कि अंतिम अवार्ड. अगर अफसरों की लापरवाही, मिलीभगत या गलती से जनता के खून-पसीने का पैसा ज्यादा बंट गया है, तो उसे वसूलना सरकार का हक है.
हाईकोर्ट का निर्देश
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक धारा 37 के तहत 'अंतिम अवार्ड' तैयार नहीं हो जाता, तब तक बैंक खाता फ्रीज नहीं किया जा सकता. लेकिन, अवार्ड फाइनल होते ही सार्वजनिक मांग वसूली अधिनियम, 1914 के तहत एक-एक पाई वसूल की जाएगी.
हाईकोर्ट ने राहत देते हुए यह भी कहा कि जिन भू-स्वामियों को लगता है कि उनकी जमीन सच में आवासीय ही थी, वे अंतिम अवार्ड जारी होने के बाद 'लारा' (Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Authority) के समक्ष धारा 64 के तहत गुहार लगा सकते हैं.
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