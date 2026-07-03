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CISF जवान के पक्ष में पटना हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, नौकरी से जुड़ा है मामला

पटना : पटना हाईकोर्ट ने बिना कोई सूचना दिये ड्यूटी से गायब रहने के आरोप में सीआईएसएफ सिपाही को एक बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने नौकरी से हटाये जाने के सभी आदेश को निरस्त कर दिया. कोर्ट ने दो माह के भीतर सीआईएसएफ अधिकारी को फिर से नौकरी में रखने का आदेश दिया.

कोर्ट ने क्या आदेश दिया : जस्टिस हरीश कुमार की एकलपीठ ने सीआईएसएफ जवान नवनीत कुमार यादव की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया. इसके साथ ही कोर्ट ने नौकरी से गायब रहने के दौरान एक पैसे का भुगतान नहीं करने का आदेश दिया. वहीं जितने दिन नौकरी से गायब रहे उस अवधि को मिलने वाली छुट्टी में गिनने का निर्देश दिया.

पटना उच्च न्यायालय (ETV Bharat)

2017 में ड्यूटी ज्वाइन की : दरअसल, आवेदक नवनीत कुमार यादव को 21 मार्च 2017 को नियुक्ति पत्र दिया गया था. उसे ओडिशा के मुंडाली स्थित रीजनल ट्रेनिंग सेंटर (आरटीसी) में जाकर नौकरी ज्वाइन और ट्रेनिंग करने का निर्देश दिया गया. नवनीत कुमार यादव ने 4 मई 2017 को नौकरी ज्वाइन कर लिया. उसके बाद उसे भिलाई आरटीसी भेजा गया.

137 दिनों तक गायब रहे : नवनीत कुमार यादव ने 18 अक्टूबर 2018 से 24 अक्टूबर 2018 तक एक सप्ताह का छुट्टी ली, लेकिन एक सप्ताह बीत जाने के पर भी वह वापस नौकरी पर नहीं आये. बगैर छुट्टी के करीब 137 दिनों तक गायब रहने पर विभागीय जांच शुरू की गई और दोषी करार देते हुए नवनीत को नौकरी से निकाल दिया गया.