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CISF जवान के पक्ष में पटना हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, नौकरी से जुड़ा है मामला

पटना उच्च न्यायालय ने नौकरी से निकाले गए सीआईएसएफ जवान के पक्ष में फैसला सुनाया है. आगे पढ़ें पूरी खबर

PATNA HIGH COURT
कॉसेप्ट फोटो (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 3, 2026 at 7:05 PM IST

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पटना : पटना हाईकोर्ट ने बिना कोई सूचना दिये ड्यूटी से गायब रहने के आरोप में सीआईएसएफ सिपाही को एक बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने नौकरी से हटाये जाने के सभी आदेश को निरस्त कर दिया. कोर्ट ने दो माह के भीतर सीआईएसएफ अधिकारी को फिर से नौकरी में रखने का आदेश दिया.

कोर्ट ने क्या आदेश दिया : जस्टिस हरीश कुमार की एकलपीठ ने सीआईएसएफ जवान नवनीत कुमार यादव की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया. इसके साथ ही कोर्ट ने नौकरी से गायब रहने के दौरान एक पैसे का भुगतान नहीं करने का आदेश दिया. वहीं जितने दिन नौकरी से गायब रहे उस अवधि को मिलने वाली छुट्टी में गिनने का निर्देश दिया.

PATNA HIGH COURT
पटना उच्च न्यायालय (ETV Bharat)

2017 में ड्यूटी ज्वाइन की : दरअसल, आवेदक नवनीत कुमार यादव को 21 मार्च 2017 को नियुक्ति पत्र दिया गया था. उसे ओडिशा के मुंडाली स्थित रीजनल ट्रेनिंग सेंटर (आरटीसी) में जाकर नौकरी ज्वाइन और ट्रेनिंग करने का निर्देश दिया गया. नवनीत कुमार यादव ने 4 मई 2017 को नौकरी ज्वाइन कर लिया. उसके बाद उसे भिलाई आरटीसी भेजा गया.

137 दिनों तक गायब रहे : नवनीत कुमार यादव ने 18 अक्टूबर 2018 से 24 अक्टूबर 2018 तक एक सप्ताह का छुट्टी ली, लेकिन एक सप्ताह बीत जाने के पर भी वह वापस नौकरी पर नहीं आये. बगैर छुट्टी के करीब 137 दिनों तक गायब रहने पर विभागीय जांच शुरू की गई और दोषी करार देते हुए नवनीत को नौकरी से निकाल दिया गया.

कार्रवाई के खिलाफ याचिका : इसके बाद नवनीत कुमार यादव ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर नौकरी से हटाये जाने के आदेश को चुनौती दी. इस याचिका में कहा गया कि बीमारी से ग्रसित होने के कारण वह नौकरी पर नहीं जा सके. उसने दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल एवं सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का कागजात पेश कर कोर्ट को बताया कि विशेषज्ञ डॉक्टर के परामर्श पर इलाज करा रहा था. इसी बीच उसे सीआईएसएफ की ओर से विभागीय जांच का पत्र मिला.

CISF जवान के पक्ष में HC ने सुनाया फैसला : कोर्ट ने आवेदक की ओर से दी गई दलील और दस्तावेजों को देखते हुए सीआईएसएफ की ओर से नौकरी से हटाये जाने के आदेश को निरस्त कर दिया. फिर से नौकरी पर रखने का निर्देश भी दे दिया.

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