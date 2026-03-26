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आरा सिविल कोर्ट बम धमाका मामला: फांसी की सजा से मुक्त हुआ लम्बू शर्मा, 7 आरोपियों को बड़ी राहत

पटना उच्च न्यायालय ने गुरुवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाया. 7 साल पहले आरा कोर्ट में हुए ब्लास्ट मामले में निर्णय दिया. पढ़ें खबर

PATNA HIGH COURT
कॉसेप्ट फोटो (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 26, 2026 at 1:56 PM IST

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पटना : पटना हाईकोर्ट ने आरा सिविल कोर्ट परिसर में हुए बम धमाके में मृत्युदंड पाये लम्बू शर्मा व अन्य सजायफ्तायों को बड़ी राहत दी है. लम्बू शर्मा को फांसी की सजा से मुक्त कर दिया गया. हालांकि लम्बू शर्मा व अखिलेश उपाध्याय को जेल से भागने के मामले में सजा बहाल रहेगी.

आजीवन कारावास की सजा से बरी हुए आरोपी : पटना हाई कोर्ट ने अन्य सात लोगों को आजीवन कारावास की सजा से मुक्त कर दिया है. चांद मियां, नईम मियां, रिंकू यादव, प्रमोद सिंह, श्याम विनय शर्मा और अंशु कुमार को आजीवन कारावास की सजा से बरी कर दिया गया. चीफ जस्टिस संगम कुमार साहू की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया है.

PATNA HIGH COURT
पटना उच्च न्यायालय (ETV Bharat)

12 फरवरी को फैसला रखा गया था सुरक्षित : दरअसल, खंडपीठ ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई पूरी कर 12 फरवरी, 2026 को आदेश सुरक्षित रख लिया था. जिसे आज सुनाया गया. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया था कि सभी सजायाफ्ता को कोर्ट में ऑन लाइन उपस्थित रखा जाये. कोर्ट ने कहा कि सजा पाये लोग अदालती कार्यवाही में उपस्थित रहेंगे.

कोर्ट ने ये भी निर्देश दिया था कि ये लोग विभिन्न जेलों में बंद हैं. इन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से एक वकील दिया जाये. ये वकील उन्हें कोर्ट में हो रही कार्यवाही और सुनवाई के सम्बन्ध में बताएंगे.

क्या है पूरा मामला? : 23 जनवरी, 2015 को आरा सिविल कोर्ट परिसर में एक महिला आत्मघाती ने स्वयं को बम विस्फोट से उड़ा लिया. उस घटना में दो और लोगों की मौत हुई. इसका उद्देश्य अपराधी को भगाने का था. इस घटना में कई लोग घायल भी हुए. इस अफरातफरी का लाभ उठाकर अपराधी लम्बू शर्मा अन्य अपराधियों के साथ भाग गया.

ARA CIVIL COURT
आरा सिविल कोर्ट (ETV Bharat)

4 साल बाद सुनाई गई थी सजा : इस मामले में अपर जिला व सेशन जज त्रिभुवन यादव ने 21 अगस्त 2019 को विभिन्न भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों व विस्फोटक अधिनियम के तहत लम्बू शर्मा को मृत्युदंड दिया. साथ ही 22 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया. शेष सात को उम्रकैद की सजा दी गई. इसमें चांद मियां, नईम मियां, अखिलेश उपाध्याय, रिंकू यादव, प्रमोद सिंह, श्याम विनय शर्मा व अंशु कुमार को हत्या के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई.

कोर्ट ने अखिलेश उपाध्याय को 42 हजार रुपए व अन्य सभी को 40 हजार रुपए का आर्थिक दंड लगाया. निचली अदालत के इन आदेशों को चुनौती देते हुए पटना हाईकोर्ट में इन सजाफ्तायों ने अपील दायर की थी. कोर्ट ने जहां लम्बू शर्मा को फांसी की सजा से मुक्त किया, वहीं लम्बू शर्मा व अखिलेश उपाध्याय को जेल से भागने के मामलें मे सजा बरकरार रखा.

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