पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बिहार के जेल वार्डरों को हर साल एक माह का अतिरिक्त वेतन मिलेगा
पटना हाईकोर्ट ने जेल वार्डरों को 2015 से प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक माह का अतिरिक्त वेतन देने का आदेश जारी किया. रिपोर्ट-आनंद वर्मा
Published : October 26, 2026 at 8:03 PM IST
पटना: पटना हाईकोर्ट से बिहार के जेलों में तैनात हजारों वार्डरों के लिए एक बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने बिहार जेल मेन्स एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका को मंजूर करते हुए 2015 से प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक माह का अतिरिक्त वेतन देने का आदेश दिया है.
जस्टिस डॉ. अंशुमान की एकलपीठ ने बिहार जेल मेन्स एसोसिएशन की अर्जी पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया. कोर्ट ने साफ कहा कि जेल वार्डरों को एक माह के अतिरिक्त वेतन के बराबर मानदेय 28 जनवरी, 2019 या 3 अक्टूबर, 2024 से नहीं, बल्कि 27 अगस्त, 2015 से ही देना होगा.
राज्य सरकार ने 27 अगस्त, 2015 को एक संकल्प जारी कर बिहार पुलिस, फायर सर्विस, जीआरपी, बीएमपी और जिला पुलिस के अराजपत्रित कर्मियों को हर वित्तीय वर्ष में एक माह के वेतन के बराबर अतिरिक्त मानदेय देने का निर्णय लिया था.
सरकार का फैसला नामंजूर
राज्य सरकार के पुराने फैसले में जेल विभाग के वार्डरों को इस बड़े लाभ से पूरी तरह वंचित रखा गया था. बाद में कारा निरीक्षणालय ने पत्र संख्या 712 दिनांक 28 जनवरी 2019 के जरिए जेल कर्मियों को संशोधित भत्ते देने का आदेश दिया, और फिर गृह विभाग (कारा) के पत्र 7876 दिनांक 3 अक्टूबर 2024 से वार्डरों को एक माह का मानदेय देने का निर्णय लिया गया, जिसे एसोसिएशन ने कोर्ट में चुनौती दी.
इस मामले में राज्य सरकार की ओर से पेश की गई हर दलील को माननीय कोर्ट ने सिरे से नामंजूर कर दिया. कोर्ट ने अपने पूर्व के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि निगरानी विभाग के कर्मियों को भी 2015 से ही लाभ देने का आदेश दिया गया है. उस फैसले को सरकार द्वारा चुनौती दी गई थी, लेकिन खंडपीठ ने एकलपीठ के फैसले को बिल्कुल सही ठहराया.
समान काम के लिए समान वेतन
कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि जब मूल नीति 2015 में आई, तो फिर जेल वार्डरों को 2015 के बजाय 2019 से यह सुविधा क्यों दी जाएगी. कोर्ट ने कहा कि किसी तकनीकी चूक के कारण समाज के किसी वर्ग को पीछे नहीं छोड़ा जा सकता है. समान काम के लिए समान वेतन हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का मूल सिद्धांत है.
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