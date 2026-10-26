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पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बिहार के जेल वार्डरों को हर साल एक माह का अतिरिक्त वेतन मिलेगा

पटना हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

जस्टिस डॉ. अंशुमान की एकलपीठ ने बिहार जेल मेन्स एसोसिएशन की अर्जी पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया. कोर्ट ने साफ कहा कि जेल वार्डरों को एक माह के अतिरिक्त वेतन के बराबर मानदेय 28 जनवरी, 2019 या 3 अक्टूबर, 2024 से नहीं, बल्कि 27 अगस्त, 2015 से ही देना होगा.